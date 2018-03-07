Разбирательство по банкротству «Хуа-Син» завершилось мировым соглашением

В Арбитражном суде Амурской области состоялось заседание по рассмотрению заявления должника об утверждении мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве). «Оценив мировое соглашение, суд счел, что его условия по существу отдают преимущество аффилированным с должником кредиторам по сравнению с независимыми кредиторами и кредиторами, требования которых еще не рассмотрены, а также не имеют оснований для вывода о его исполнимости: остаточная стоимость имущества должника составляет около 12 миллионов рублей, при этом объем кредиторской задолженности составляет 86 миллионов рублей», – сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области.

Как установил суд, должник привел экономические обоснования реализации условий мирового соглашения – погасил основной долг в размере 100 % и санкции с дисконтом до 10 %. Также должник добровольно погасил требования о передаче жилых помещений в период наблюдения и провел работу по согласованию условий по санкциям.

«При таких обстоятельствах суд считает, что мировое соглашение в предложенной редакции с учетом реального экономического состояния должника, а также с учетом возможности реального его исполнения отвечает принципу соблюдения баланса интересов сторон и подлежит утверждению», – сообщает орган судебной власти.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», своих квартир от компании «Хуа-Син» ждали 120 дольщиков. 8 ноября 2016 года в отношении «Хуа-Син» началась процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение. Рассмотрение отчета временного управляющего Николая Сурова не раз продлевали. В ноябре 2017 года Суров заявил в областной Арбитражный суд об утверждении мирового соглашения.