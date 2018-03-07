Празднование 8 Марта, спорт, хоровой фестиваль: выходные в Благовещенске

Фото: Araratnews.am

Благовещенцев ждут четыре выходных дня. В городе отметят Международный женский день и проведут несколько спортивных мероприятий. Выступит группа Artik&Asti, а в АОДНТ пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Амур.инфо рассказывает о мероприятиях, который состоятся с 8 по 11 марта.

Четверг, 8 марта

В 17:00 в ДК села Белогорье начнется праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Также в 17:00 праздничный концерт «Осторожно – женщина!» состоится в Общественно-культурном центре.

Театр драмы в этот день покажет комедию «Палата бизнес-класса». Начало в 18:30.

Пятница, 9 марта

В театре драмы можно будет посмотреть драму «Пиковая дама». Начало в 18:30.

В Grand Arena Ostrova выступит группа Artik&Asti. Начало в 19:00.

Суббота, 10 марта

В АОДНТ в 10:00 начнется региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В фестивале принимают участие 16 хоровых коллективов, поющих в народной манере вокального исполнения, из Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Благовещенского, Ивановского, Магдагачинского и Мазановского районов.

В спорткомплексе «Юность» пройдет первенство города Благовещенска по художественной гимнастике «Веснушки». В мероприятии примут участие более 100 гимнастов из Благовещенска. Начало соревнований в 11:00.

На Чигиринском водохранилище состоится второй этап чемпионата города Благовещенска по зимнему дрифту. В мероприятии примут участие 20 человек. Начало соревнований в 11:00.

В театре кукол в 11:00 можно будет посмотреть сказку «Поросёнок Чок», а в театре драмы в 18:00 покажут комедию «Брачный договор».

Дом ремесел в рамках празднования Международного женского дня приглашает гостей и жителей города познакомиться с творчеством мастеров Благовещенска Евгении Намаконовой и Виктории Калистой. Открытие выставки состоится в 14:00. Гости увидят работы в техниках роспись по дереву и вязание.

В 17:00 в ОКЦ начнется весенний концерт «Вместе теплее» эстрадно-джазового оркестра AmurJazzВand.

Воскресенье, 11 марта

На стадионе «Амур» 11 марта состоится открытие соревнований по шахматам «Белая ладья»–2018 среди команд общеобразовательных организаций Благовещенска. Продлятся соревнования до 18 марта. Начало в 10:00.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Лисичка-сестричка», а в театре драмы можно будет посмотреть комедию «Доходное место», начало в 18:00.

В спорткомплексе «Юность» состоится второй день соревнований по художественной гимнастике «Веснушки». Начало в 11:00.

В АОДНТ пройдет открытое первенство города Благовещенска по танцевальному спорту среди детей в возрасте от 7 до 13 лет. Парад открытия мероприятия – в 13:00.

В 15:00 в областной филармонии выступит шоу-балет «Максимум». Танцоры поставят танцевальный спектакль «Признание».