В Благовещенске автомобиль допустил двойное нарушение ПДД (видео)
7 марта в социальных сетях появилось видео опасного нарушения правил дорожного движения в Благовещенске. Автомобиль пересек двойную сплошную линию и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В соцсетях пишут, что инцидент произошел на пересечении улиц Театральной и Заводской. Как видно на кадрах, водитель-нарушитель пересек двойную сплошную, чтобы объехать машины, стоявшие на светофоре.
В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту инцидента будет проведена проверка.
Видео: instagram.com/stopham_blg
Просмотров всего: 811
#автохам #происшествия #транспорт