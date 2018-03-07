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В Благовещенске автомобиль допустил двойное нарушение ПДД (видео)

В Благовещенске автомобиль допустил двойное нарушение ПДД (видео)

7 марта в социальных сетях появилось видео опасного нарушения правил дорожного движения в Благовещенске. Автомобиль пересек двойную сплошную линию и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В соцсетях пишут, что инцидент произошел на пересечении улиц Театральной и Заводской. Как видно на кадрах, водитель-нарушитель пересек двойную сплошную, чтобы объехать машины, стоявшие на светофоре.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту инцидента будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 811

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    У нас на театральной горького висит об'явление для водителей о том чтобы они пропускали пешеходов при повороте на право. Хочу попросить полицейских повесить еще одно об'явление "на красный свет ездить нельзя!". Чуть ли не каждый день езлят, по всей видимости это уже норма для наших водителей. Едут гады и озираются по сторонам нет ли где поблизости полиции. Либо совсем совесть потеряли либо дауны управляют автомобилями.

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