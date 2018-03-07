В Благовещенске автомобиль допустил двойное нарушение ПДД (видео)

7 марта в социальных сетях появилось видео опасного нарушения правил дорожного движения в Благовещенске. Автомобиль пересек двойную сплошную линию и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В соцсетях пишут, что инцидент произошел на пересечении улиц Театральной и Заводской. Как видно на кадрах, водитель-нарушитель пересек двойную сплошную, чтобы объехать машины, стоявшие на светофоре.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту инцидента будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/stopham_blg