Амурчанин, покупая мини-трактор, отдал 89 тысяч рублей мошенникам

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Житель Ивановского района стал жертвой мошенников. Мужчина собирался купить через Интернет по объявлению мини-трактор. В итоге он заплатил 89 тысяч рублей, а необходимый товар так и не получил.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Мужчина пояснил, что намеревался приобрести мини-трактор. Он нашел объявление о продаже на одном из сайтов интернета. Мужчина позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру и договорился о приобретении товара. «Продавец» сообщил, что необходимо внести предоплату. Потерпевший согласился и перевел 89 000 рублей на расчетный счет банковской карты мошенника. Последний еще раз звонил и требовал внести дополнительные денежные средства. Однако покупатель отказался, после чего злоумышленник больше на телефонные звонки потерпевшего не отвечал.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба областного управления МВД.