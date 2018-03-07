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Житель Благовещенска погиб в Сирии во время боевых действий

Житель Благовещенска погиб в Сирии во время боевых действий

Месяц назад, 7 февраля, в Сирии во время боевых действий погиб 25-летний житель Благовещенска Александр Никулин. 7 марта с Александром простились в столице Приамурья.

По словам сестры погибшего Натальи, в Сирии, в российской частной военной компании Вагнера, мужчина прослужил около трех лет. Александр должен был вернуться на Родину перед новым годом, однако принял решение остаться до марта. По неофициальной информации, он погиб, попав под обстрел американских беспилотных аппаратов.

Тело Александра доставили в Благовещенск самолетом из Ростова-на-Дону 6 марта. Похороны оплачивали родственники, какой-либо материальной помощи со стороны военных они пока не получили.

«Александр являлся членом нашей организации. Он парень боевой, – говорит председатель АРО "Российский Союз ветеранов Афганистана" и "Боевое братство" Валерий Вощевоз. – В свое время вручал ему медаль "За отвагу" за боевые действия, в которых он участвовал для защиты наших интересов, скажем так. Это было года два назад. Люди, которые с ним служили, отзываются о нем очень хорошо: надежный товарищ, за спину не спрячется. Поставлена задача – будет выполнять ее до конца».

«Это бесстрашный человек, ничего не боялся. С ним в разведку можно было ходить, даже нужно. Хороший товарищ и друг», – отметил сослуживец Александра Игорь Хайдуков.

Просмотров всего: 6182

#военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (57) Обсудить на форуме
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    6 часов назад

    Земля тебе пухом...

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    6 часов назад

    какой-либо материальной помощи со стороны военных они пока не получили.-- и не получат. ЧВК Вагнера не военные. По закону они вообще наемники.

  • chuma

    chuma
    6 часов назад

    По закону ЧВК у нас просто нет.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    6 часов назад

    А усатый фуфломет на всю страну балаболил что никто не погиб.

    Пусть земля будет пухом.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    6 часов назад

    Солдат Удачи отправился в Вальхаллу.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    6 часов назад

    EvgenZ

    А усатый фуфломет на всю страну балаболил что никто не погиб. Пусть земля будет пухом.



    Усатый вещает только об потерях вооруженных сил. Дикие гуси в их число не входят. За чьи бы они интересы не воевали. Но они солдаты. Их жалко один хрен.

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    РФ официально не проводит наземных военных операций на территории Сирии, денег на погребение не дадут((((, соболезнования родным.

  • GoodStuff

    GoodStuff
    5 часов назад

    - По неофициальной информации, он погиб, попав под обстрел американских беспилотных аппаратов.

    А по официальной - его там не было.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    5 часов назад

    На Донбассе воевал, судя по словам Вощевоза.

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    5 часов назад

    Во всём мире распространены частные военные компании (ЧВК). Те служащие ЧВК, что погибли в Сирии, от ЧВК Вагнера. Солдаты удачи, наёмники. Это не плохо и не хорошо. Это во всём мире так. У них свои правила и контракты, там оговорено всё, в том числе погребение, обойдутся без ваших сожалений по поводу денег на погребение. Вам это знать и не надо. Соболезнования родственникам погибшего молодого человека.

  • PAM

    PAM
    4 часа назад



    В Москве суд признал гражданина РФ Шамиля Нурмагомедова виновным в финансировании терроризма и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    «Собранные ГСУ СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину РФ Шамилю Нурмагомедову. Он признан виновным в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

    Следствие и суд установили, что Нурмагомедов знал о том, что его родной брат Марат, будучи участником незаконного вооруженного формирования, находится на территории Сирийской Арабской Республики (САР) и участвует в боевых действиях против правительственных войск в составе международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) и нуждается в оказании финансовой поддержки.

    В период с 4 по 9 декабря 2013 года Нурмагомедов передал брату 200 тыс. рублей, а также в период 2014 года приобрел авиабилеты для лиц, являющихся участниками незаконных вооруженных формирований, с целью их вылета на территорию Турции, дальнейшего пересечения турецко-сирийской границы и участия в боевых действиях против правительственных войск Сирии на стороне террористической организации.



    Всех под суд!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Ну теперь хотя бы понимают люди, что замочили столько человек на сирийской земле, не американцы, а кремль руками американцев. сказав что наших ( в колоне) там нет.

    Не хотели в кремле, чтобы возвратились натасканные в боевых операциях солдаты, обратно в Россию. Вдруг они внутри страны оружие поднимут. Об этом ещё жириновский говорил.

    По сути, отмашку на расстрел, дали в кулуарах кремля.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Наемников никогда не уважали. Ибо не за что. И слова наемник и отморозок, это почти что синонимы.

    В нормальной стране по этому поводу давно бы устроили разборку и посадили всех кто вербовал, кто отправлял, кто финансировал... По закону. Но у нас Россия, где понятия выше законов.

    Спасибо Путину за "ихтамнет", за"никто от американской бомбежки не пострадал", за то, что молодые, глупые пацаны едут из процветающей России на заработки в горячие точки.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Хмык

    Наемников никогда не уважали. Ибо не за что. И слова наемник и отморозок, это почти что синонимы.

    В нормальной стране по этому поводу давно бы устроили разборку и посадили всех кто вербовал, кто отправлял, кто финансировал... По закону. Но у нас Россия, где понятия выше законов.

    Спасибо Путину за "ихтамнет", за"никто от американской бомбежки не пострадал", за то, что молодые, глупые пацаны едут из процветающей России на заработки в горячие точки.



    +10000))))

  • Beverly

    Beverly
    4 часа назад

    Он знал куда шел. Сирия - не наша война, это игрушка Путина для торга с Америкой. И эти люди летят туда убивать сирийцев за бабло (от 200 тысяч в месяц). Поэтому никаких сожалений.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    Хмык

    Наемников никогда не уважали. Ибо не за что. И слова наемник и отморозок, это почти что синонимы.

    В нормальной стране по этому поводу давно бы устроили разборку и посадили всех кто вербовал, кто отправлял, кто финансировал... По закону. Но у нас Россия, где понятия выше законов.

    Спасибо Путину за "ихтамнет", за"никто от американской бомбежки не пострадал", за то, что молодые, глупые пацаны едут из процветающей России на заработки в горячие точки.



    Справедливости ради нужно сказать, что добровольно воевать едут и из вполне благополучных стран и, что самое интересное, что среди этих "солдат удачи" немало тех, кто вовсе даже не бедствует. Понятно, что эта категория людей может представлять интерес для психологов-аналитиков, но, как мне кажется, многим хочется испытать сильные ощущения. При этом мальчишки уверены, что с ними-то уж точно ничего не случится.

  • Леонидова

    Леонидова
    4 часа назад

    Beverly

    Он знал куда шел. Сирия - не наша война, это игрушка Путина для торга с Америкой. И эти люди летят туда убивать сирийцев за бабло (от 200 тысяч в месяц). Поэтому никаких сожалений.



    +

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Генрих VI

    Хмык

    Наемников никогда не уважали. Ибо не за что. И слова наемник и отморозок, это почти что синонимы.

    В нормальной стране по этому поводу давно бы устроили разборку и посадили всех кто вербовал, кто отправлял, кто финансировал... По закону. Но у нас Россия, где понятия выше законов.

    Спасибо Путину за "ихтамнет", за"никто от американской бомбежки не пострадал", за то, что молодые, глупые пацаны едут из процветающей России на заработки в горячие точки.



    Справедливости ради нужно сказать, что добровольно воевать едут и из вполне благополучных стран и, что самое интересное, что среди этих "солдат удачи" немало тех, кто вовсе даже не бедствует. Понятно, что эта категория людей может представлять интерес для психологов-аналитиков, но, как мне кажется, многим хочется испытать сильные ощущения. При этом мальчишки уверены, что с ними-то уж точно ничего не случится.



    Есть и такие. И, возможно, таких не мало. Но как-то показывали про французский легион... народ, в основном, из неблагополучных стран. Много из России и бывшего СССР.



  • Леонидова

    Леонидова
    4 часа назад



    этими наградами не гордятся и не показывают детям, а что скажет мама сыну, за что воевал его отец и погиб?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    И еще. Для пацанов, помышляющих о доле наемников, рекомендую посмотреть парад Победы. Обратить внимание на количество орденов и медалей на бойцах. Есть конечно и с иконостасами, но у большей части одна - две. Подумайте, почему.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Beverly

    Он знал куда шел. Сирия - не наша война, это игрушка Путина для торга с Америкой. И эти люди летят туда убивать сирийцев за бабло (от 200 тысяч в месяц). Поэтому никаких сожалений.



    Бабло, явно не Сечин с Миллером им за счет своих карманов перечисляют? Кто оплачивает данные боевые действия?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Леонидова

    этими наградами не гордятся и не показывают детям, а что скажет мама сыну, за что воевал его отец и погиб?



    Ну, скажет. Мы живем в самой богатой стране и весь мир нам завидует, правда в нашей деревне нет работы, медпункта, продуктовая лавка завозит продукты раз в две недели, если дорогу не размоет, школы нет, бабушка не работала ушлым главврачом, дед не был мохноруким и при перестройке не наворовали, были простыми честными труженниками не могли обманывать и жить за счет чужого горба, обсирать нижнего и тащить у ближнего, не смогли переехать и не на что было в более менее благостные регионы с производством, где имеется работа ... да много чего. Все же думается не от хорошей жизни идут люди туда. Ну это не про всех конечно, разный народ там.

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    vertex

    Леонидова

    этими наградами не гордятся и не показывают детям, а что скажет мама сыну, за что воевал его отец и погиб?



    Ну, скажет. Мы живем в самой богатой стране и весь мир нам завидует, правда в нашей деревне нет работы, медпункта, продуктовая лавка завозит продукты раз в две недели, если дорогу не размоет, школы нет, бабушка не работала ушлым главврачом, дед не был мохноруким и при перестройке не наворовали, были простыми честными труженниками не могли обманывать и жить за счет чужого горба, обсирать нижнего и тащить у ближнего, не смогли переехать и не на что было в более менее благостные регионы с производством, где имеется работа ... да много чего. Все же думается не от хорошей жизни идут люди туда. Ну это не про всех конечно, разный народ там.



    и воевал не на стороне противника ведь

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Хмык

    И еще. Для пацанов, помышляющих о доле наемников, рекомендую посмотреть парад Победы. Обратить внимание на количество орденов и медалей на бойцах. Есть конечно и с иконостасами, но у большей части одна - две. Подумайте, почему.



    С твоими комментариями только колбасой на рынке торговать. Их отговаривали ехать в Сирию многие. Но на то, что бы их отправить туда работала целая государственная машина. Одна из целей войны в Сирии была утилизировать таких, которые знают как надо воевать и не боятся войны. Столько лет их кидали в самое пекло, но они тем не менее выживали. А то что произошло месяц назад, просто предательство. Их отправили на убой. 4 часа молотить пехоту самым современным оружием. Это уже за гранью. Но тем не менее даже там умудрились люди выжить и рассказать об этом миру.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Леонидова

    Beverly

    Он знал куда шел. Сирия - не наша война, это игрушка Путина для торга с Америкой. И эти люди летят туда убивать сирийцев за бабло (от 200 тысяч в месяц). Поэтому никаких сожалений.



    +



    О вас то же никто сожалеть не будет.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Хаурас Идуhе

    На Донбассе воевал, судя по словам Вощевоза.



    Там многие с Донбасса.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Леонидова

    этими наградами не гордятся и не показывают детям, а что скажет мама сыну, за что воевал его отец и погиб?



    А если уже нет ни мамы ни сына?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Хмык

    рекомендую посмотреть парад Победы. Обратить внимание на количество орденов и медалей на бойцах. Есть конечно и с иконостасами, но у большей части одна - две. Подумайте, почему.



    Потому что фуфло, а не медали.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Victrix

    Хмык

    рекомендую посмотреть парад Победы. Обратить внимание на количество орденов и медалей на бойцах. Есть конечно и с иконостасами, но у большей части одна - две. Подумайте, почему.



    Потому что фуфло, а не медали.



    Да нет. Потому что те, кто зарабатывал медали с самого начала войны, просто не дожили до ее окончания.



  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Хмык

    Victrix

    Хмык

    рекомендую посмотреть парад Победы. Обратить внимание на количество орденов и медалей на бойцах. Есть конечно и с иконостасами, но у большей части одна - две. Подумайте, почему.



    Потому что фуфло, а не медали.



    Да нет. Потому что те, кто зарабатывал медали с самого начала войны, просто не дожили до ее окончания.



    Мысль нужно правильнее выражать. Мне показалось речь про нынешние парады)))))))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Тромбонавт

    EvgenZ

    А усатый фуфломет на всю страну балаболил что никто не погиб. Пусть земля будет пухом.



    Усатый вещает только об потерях вооруженных сил. Дикие гуси в их число не входят. За чьи бы они интересы не воевали. Но они солдаты. Их жалко один хрен.



    +++++

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    КП

    Леонидова

    Beverly

    Он знал куда шел. Сирия - не наша война, это игрушка Путина для торга с Америкой. И эти люди летят туда убивать сирийцев за бабло (от 200 тысяч в месяц). Поэтому никаких сожалений.



    +



    О вас то же никто сожалеть не будет.



    Леонидова?До этой минуты я думал о Вас лучше

    Как можно стать таким ...ом?

    Хотя,чему я удивляюсь,там же не ваш земляк...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Если не принимать в расчёт все сантименты и политическую подоплёку, то всё предельно просто: человек завербовался для того чтобы получать деньги за то, что он будет убивать других людей. Получилось так, что убили его. Какие могут быть вопросы?

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    1 час назад

    Генрих VI

    Если не принимать в расчёт все сантименты и политическую подоплёку, то всё предельно просто: человек завербовался для того чтобы получать деньги за то, что он будет убивать других людей. Получилось так, что убили его. Какие могут быть вопросы?



    вопрос лишь один: разве это плохо, убивать людей на войне?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Хаурас Идуhе

    Генрих VI

    Если не принимать в расчёт все сантименты и политическую подоплёку, то всё предельно просто: человек завербовался для того чтобы получать деньги за то, что он будет убивать других людей. Получилось так, что убили его. Какие могут быть вопросы?



    вопрос лишь один: разве это плохо, убивать людей на войне?



    Вопрос, конечно интересный и ответить на него однозначно невозможно.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Плохо ли или хорошо,моралисты на диване,не вам решать,вы не там,почему думаете,что вам судить можно?

    Для чего или за что они там?Есть то,чего вам не понять,есть такие люди!Хотя есть и те,кого позвали заработки!

    С дивана судить оно всегда-легко,а что вы будете делать в случае,когда выбор-или вы или вас?

    Раздумывать о смысле жизни и ее ценности?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    меня поражают дилетанты, которые рассуждают о Сирии, мол это не наша война.. Дурак встречает войну на пороге своего дома, вот ЭТИ паразиты подвинули к нашим границам ИНОСТРАННУЮ военную инфраструктуру ненаправленную против нас., благодаря ЭТИМ паразитам наши войска вышли с Германии и их место заняли войска США,, вот ЭТИ паразиты висят на руках наших. Вот ЭТИ паразиты думают, что военные учатся воевать по учебникам.. Диебилоиды,для вас специально напомню военную поговорку "Генералы готовятся к ПРОШЕДШИМ войнам" До тех пор, пока наша армия не будет противостоят войскам США на ЧУЖИХ территориях, до тех пор эта гнусная страна не будет подходить к нашим границам. Кто из вас, паразиты, выйдет защищать страну с оружием в руках? НИКТО!.. твари, ЗАВАЛИТЕ РТЫ свои против наших солдат!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    не такие ли как вы потом вешали всех собак на наших солдат, дескать "Они не были готовы к войне!".. да вы же сами, скоты, ПРЕДАЁТЕ нашу армию!..

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    Плохо ли или хорошо,моралисты на диване,не вам решать,вы не там,почему думаете,что вам судить можно?

    Для чего или за что они там?Есть то,чего вам не понять,есть такие люди!Хотя есть и те,кого позвали заработки!

    С дивана судить оно всегда-легко,а что вы будете делать в случае,когда выбор-или вы или вас?

    Раздумывать о смысле жизни и ее ценности?



    Интересуюсь, а ты из Сирии пишешь или тоже с дивана?



  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Труш

    меня поражают дилетанты, которые рассуждают о Сирии, мол это не наша война.. Дурак встречает войну на пороге своего дома, вот ЭТИ паразиты подвинули к нашим границам ИНОСТРАННУЮ военную инфраструктуру ненаправленную против нас.,



    Гыг. Ты бы для начала карту глянул. Боец, блин.

    Специалист по войне, он же дизайнер.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Хмык

    И еще. Для пацанов, помышляющих о доле наемников, рекомендую посмотреть парад Победы. Обратить внимание на количество орденов и медалей на бойцах. Есть конечно и с иконостасами, но у большей части одна - две. Подумайте, почему.



    а ты сначала НАУЧИСЬ отделять, что такое ОРДЕН и что такое МЕДАЛЬ.

    Медаль (фр. medaille, от лат. metallum — «металл») — особый знак, выпускаемый в память о каком-либо событии, по случаю юбилейных дат и прочим, награда за военные заслуги, трудовые отличия, достижения в области науки, техники, культуры...

    орден Значение[править] особо почётный знак отличия за выдающиеся заслуги

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Хмык

    Сергей Труш

    меня поражают дилетанты, которые рассуждают о Сирии, мол это не наша война.. Дурак встречает войну на пороге своего дома, вот ЭТИ паразиты подвинули к нашим границам ИНОСТРАННУЮ военную инфраструктуру ненаправленную против нас.,



    Гыг. Ты бы для начала карту глянул. Боец, блин.

    Специалист по войне, он же дизайнер.



    Ну так и глянь!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Фсё. Приперся Труш, сейчас начнется словестный понос с роликами и портянками московских придурков.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Сергей Труш

    меня поражают дилетанты, которые рассуждают о Сирии, мол это не наша война.. Дурак встречает войну на пороге своего дома, вот ЭТИ паразиты подвинули к нашим границам ИНОСТРАННУЮ военную инфраструктуру ненаправленную против нас.,



    Гыг. Ты бы для начала карту глянул. Боец, блин.

    Специалист по войне, он же дизайнер.



    Ну так и глянь!



    Угу. Ты прав. Сирия граничит с Амурской областью и Москвой.



  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Сергея Труша контузило что-ли в окопах Сирии...

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    "Паразиты", "твари", "диебилоиды"... Какие там ещё эпитеты и ругательства? Кто тебя уполномочил давать оценку людям? Ты только что с поля боя и ещё не успел смыть с себя пороховую копоть? В тебя хоть раз стреляли с целью убить? В меня стреляли.

    Сынок, тебя ещё не было на свете, когда я в ожидании провокации со стороны Китая (по поводу 50-й годовщины Октября) сидел в дзоте. Я был готов погибнуть, потому что знал, что защищаю свою землю. Теперь я хочу понять, за что гибнут наши мальчишки в Сирии.

  • Victrix

    Victrix
    57 минут назад

    Генрих VI

    В меня стреляли....сидел в дзоте.



    Стреляли в вас, или в дзот?

  • ямщик

    ямщик
    57 минут назад

    Генрих VI

    Хаурас Идуhе

    Генрих VI

    Если не принимать в расчёт все сантименты и политическую подоплёку, то всё предельно просто: человек завербовался для того чтобы получать деньги за то, что он будет убивать других людей. Получилось так, что убили его. Какие могут быть вопросы?



    вопрос лишь один: разве это плохо, убивать людей на войне?



    Вопрос, конечно интересный и ответить на него однозначно невозможно.



    Погибать плохо.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    55 минут назад

    Генрих VI

    Теперь я хочу понять, за что гибнут наши мальчишки в Сирии.



    Такие вопросы уместно задавать, только когда ты срочник и сидишь в дзоте. Когда ты самостоятельно выбираешь свою службу, то подобный пафос неуместен.

    Ах, за что гибнут шахтёры при обрушении шахт? Ах, за что гибнут автомобилисты в авариях?

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    54 минуты назад

    ямщик

    Генрих VI

    Хаурас Идуhе

    Генрих VI

    Если не принимать в расчёт все сантименты и политическую подоплёку, то всё предельно просто: человек завербовался для того чтобы получать деньги за то, что он будет убивать других людей. Получилось так, что убили его. Какие могут быть вопросы?



    вопрос лишь один: разве это плохо, убивать людей на войне?



    Вопрос, конечно интересный и ответить на него однозначно невозможно.



    Погибать плохо.



    Плохо ли тогда самому выбирать свою смерть?

  • ямщик

    ямщик
    54 минуты назад

    Нихера себе, как Труш разозлился.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    49 минут назад

    ямщик

    Нихера себе, как Труш разозлился.



    Там осколок скорее всего от американского реактивного миномёта глубоко зашёл.

  • ямщик

    ямщик
    47 минут назад

    Хаурас Идуhе

    ямщик



    Погибать плохо.



    Плохо ли тогда самому выбирать свою смерть?



    Как сказать. Если человек захотел умереть, значит жизнь ему настолько в тягость, что лучше умереть.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    45 минут назад

    ямщик

    Хаурас Идуhе

    ямщик



    Погибать плохо.



    Плохо ли тогда самому выбирать свою смерть?



    Как сказать. Если человек захотел умереть, значит жизнь ему настолько в тягость, что лучше умереть.



    в автомобильных авариях гибнет в тысячи (в сотни, десятки тысяч) больше россиян, чем в сирии. Но мы ж не говорим, что они хотят умереть.

  • ямщик

    ямщик
    43 минуты назад

    Хаурас Идуhе

    ямщик

    Хаурас Идуhе

    ямщик



    Погибать плохо.



    Плохо ли тогда самому выбирать свою смерть?



    Как сказать. Если человек захотел умереть, значит жизнь ему настолько в тягость, что лучше умереть.



    в автомобильных авариях гибнет в тысячи (в сотни, десятки тысяч) больше россиян, чем в сирии. Но мы ж не говорим, что они хотят умереть.



    Так и те, кто едет в Сирию, они тоже не хотят умирать.

  • ямщик

    ямщик
    43 минуты назад

    Рюмкин-Задунайский

    ямщик

    Нихера себе, как Труш разозлился.



    Там осколок скорее всего от американского реактивного миномёта глубоко зашёл.



    Жалко Труша.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    42 минуты назад

    Хмык

    Cемен Васильевич А.

    Плохо ли или хорошо,моралисты на диване,не вам решать,вы не там,почему думаете,что вам судить можно?

    Для чего или за что они там?Есть то,чего вам не понять,есть такие люди!Хотя есть и те,кого позвали заработки!

    С дивана судить оно всегда-легко,а что вы будете делать в случае,когда выбор-или вы или вас?

    Раздумывать о смысле жизни и ее ценности?



    Интересуюсь, а ты из Сирии пишешь или тоже с дивана?



    а ты кто?

    Что расскажешь?

    Все революционируешь?

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