Житель Благовещенска погиб в Сирии во время боевых действий

Месяц назад, 7 февраля, в Сирии во время боевых действий погиб 25-летний житель Благовещенска Александр Никулин. 7 марта с Александром простились в столице Приамурья.

По словам сестры погибшего Натальи, в Сирии, в российской частной военной компании Вагнера, мужчина прослужил около трех лет. Александр должен был вернуться на Родину перед новым годом, однако принял решение остаться до марта. По неофициальной информации, он погиб, попав под обстрел американских беспилотных аппаратов.

Тело Александра доставили в Благовещенск самолетом из Ростова-на-Дону 6 марта. Похороны оплачивали родственники, какой-либо материальной помощи со стороны военных они пока не получили.

«Александр являлся членом нашей организации. Он парень боевой, – говорит председатель АРО "Российский Союз ветеранов Афганистана" и "Боевое братство" Валерий Вощевоз. – В свое время вручал ему медаль "За отвагу" за боевые действия, в которых он участвовал для защиты наших интересов, скажем так. Это было года два назад. Люди, которые с ним служили, отзываются о нем очень хорошо: надежный товарищ, за спину не спрячется. Поставлена задача – будет выполнять ее до конца».

«Это бесстрашный человек, ничего не боялся. С ним в разведку можно было ходить, даже нужно. Хороший товарищ и друг», – отметил сослуживец Александра Игорь Хайдуков.