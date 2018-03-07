Приамурье и Хэйлунцзян в 20-й раз обменялись активистками

Фото: правительство Амурской области

В 20-й раз Россия и Китай обменялись женскими делегациями. Обмен проводится накануне 8 Марта – в Амурскую область приезжают активистки из Хэйхэ, а социально активные амурчанки наносят ответный визит.

Впервые Амурская область и провинция Хэйлунцзян обменялись делегациями женщин в марте 1998 года. В канун 8 марта социально активные женщины – представительницы исполнительных и законодательных органов власти, общественных организаций, профессиональных сообществ посещают организации, предприятия, расположенные в приграничных территориях.

Как сообщает правительство Амурской области, часто во время обмена делегациями рождаются совместные проекты. После очередного обмена делегациями Амурский областной Союз женщин открыл консультационный пункт для китайских предпринимателей, которые желают заниматься в России средним и малым бизнесом. Начальный курс консультационных услуг бесплатный. Амурчанам выгодно, чтобы представители китайского бизнеса платили налоги на территории Приамурья и создавали здесь официальные рабочие места.

О перспективах подобного сотрудничества говорил и президент России: «Желание людей реализовать свои инициативы, опыт, знания ради полезных дел, говорит о растущей зрелости российского общества».

В этом году делегация китайских женщин посетила Ивановский район. В районном Доме культуры для них подготовили концерт и мастер-классы. Очередным проектом, который реализуется благодаря взаимодействию социально активных женщин приграничных регионов Китая и России, станет открытие клуба по обучению прикладным народным искусствам. С российской стороны этим занимается общественная организация клуб «Светлица».