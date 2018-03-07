Международный женский день в Приамурье будет теплым: прогноз погоды на 8 марта

Фото: WallBox.ru

В Амурской области 8 марта ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 22…27, местами – минус 32…37. Днем термометры покажут 7…12 градусов мороза, местами по северу – минус 13…18. В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 23…25 градусов ниже нуля, днем – минус 7…9, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL