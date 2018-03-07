Амурское село Игнатьево осталось без электричества

Фото: www.domod.ru

В среду, 7 марта, без электроснабжения остались жители села Игнатьево Благовещенского района. Ситуация осложняется тем, что здесь имеются дома, которые отапливаются от электричества. Сельчане обратились в редакцию ИА «Амур.инфо».

Как пояснили в пресс-службе ДРСК, отключение в Игнатьеве плановое. Сотрудники предприятия проводят технологическое присоединение к сетям новых потребителей. В связи с этим и отключили свет. Жителей села об этом предупреждали – развешивали объявления. Работы планируется завершить до 17 часов.

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#происшествия #энергетика

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Василий Кленин