Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:14 0

Амурское село Игнатьево осталось без электричества

Амурское село Игнатьево осталось без электричества
Фото: www.domod.ru

В среду, 7 марта, без электроснабжения остались жители села Игнатьево Благовещенского района. Ситуация осложняется тем, что здесь имеются дома, которые отапливаются от электричества. Сельчане обратились в редакцию ИА «Амур.инфо».

Как пояснили в пресс-службе ДРСК, отключение в Игнатьеве плановое. Сотрудники предприятия проводят технологическое присоединение к сетям новых потребителей. В связи с этим и отключили свет. Жителей села об этом предупреждали – развешивали объявления.

Работы планируется завершить до 17 часов.

Просмотров всего: 450

#происшествия #энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 4

Амурский судебный пристав переводил чужие деньги со счетов управления третьим лицам
Происшествия 2

В Благовещенске осудили похитителей автомобильных аккумуляторов и колес
Происшествия 1

В Благовещенске автомобиль допустил двойное нарушение ПДД (видео)
Происшествия

Амурчанин, покупая мини-трактор, отдал 89 тысяч рублей мошенникам