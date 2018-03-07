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сегодня, 15:04 1

В мае в Благовещенске начнется ямочный ремонт улиц

В мае в Благовещенске начнется ямочный ремонт улиц

В Благовещенске муниципальные предприятия начали подготовку к летнему сезону. В частности, проводятся аукционы по закупке необходимых средств. Летом запланирована высадка деревьев, кустарников, замена земли в клумбах. Ближе к середине мая должен начаться ямочный ремонт.

К ямочному ремонту в МКП «ГСТК» собираются приступить с 10 мая. На каких именно улицах подлатают дорожное полотно, пока неизвестно. План участков находится на согласовании. На 10 перекрестках города установят дорожные знаки «Пешеходный переход».

Также сотрудники подразделения по ремонту и содержанию дорог в летний период будут с помощью техники подметать проезжую часть и тротуары, поливать гравийные дороги, проводить комплексную уборку дорог с очисткой прилотковой части и так далее.

Для улучшения качества цветов в Благовещенске заменят землю в больших городских клумбах на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. Этим займется подразделение санитарной очистки и озеленения. Для этого в ГСТК собираются закупить 250 кубических метров конского перегноя определенного качества и 1 200 кубических метров плодородного грунта. Потратить собираются около 1 300 тысяч рублей собственных средств.

По улице Краснофлотской, вдоль набережной запланированы работы по мульчированию, то есть декорированию цветников мраморной крошкой. Высадить собираются 100 новых кустарников и столько же деревьев.

Для защиты работников ГСТК от вредных производственных факторов им будут выдавать летние комплекты одежды. На летний период 2018 года к выдаче запланировано 468 комплектов такой одежды.

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#городская власть #жизнь #мэрия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    6 часов назад

    Записывайте адреса, госпожа мЕр! Сплавная контора - новенький, осенью 2017 года уложенный асфальт, в двух местах над трубами вздыбился, а еще даже не весна, весной еше хуже будет. Ну и многострадальная ул Чайковского от Зейской до Фрунзе - новенький асфальт, в 5 местах разрытый, в одном месте перепад в 5-7 см, такой, что машины вынуждены полностью останавливаться. Один только вопрос - почему за это должны налогоплательщики платить? Пусть платит мЕр и подрядчики из своего кармана. Прокуратура, ау!

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