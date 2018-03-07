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сегодня, 14:20 0

В Благовещенске украли 30 тонн сои

В Благовещенске украли 30 тонн сои
Фото: news.pn

В Благовещенске трое мужчин украли с базы 30 тонн сои. В ночное время они подогнали грузовик с прицепом загрузили мешки с семенами и скрылись. Собственник, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что соя хранилась в мешках и находилась в свободном доступе на территории базы. Именно поэтому злоумышленники смогли беспрепятственно подъехать ночью к месту складирования, загрузить сою в грузовик и скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили троих благовещенцев, причастных к краже.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Похищенное сотрудники полиции вернули законному владельцу. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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