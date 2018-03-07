Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:59 5

Игрок, ударивший судью на матче в Благовещенске, назвал причину

Игрок, ударивший судью на матче в Благовещенске, назвал причину
Фото: novosti.az

С ИА «Амур.инфо» вышел на связь игрок МФК «Баку» Рахиб Гусейнов Исмаил-оглы. Мужчина объяснил, почему его отстранили от матчей по мини-футболу – Рахиб ударил члена судейской бригады во время игры. По словам спортсмена, конфликт спровоцировала несправедливо показанная ему красная карточка.

«Я сидел на скамейке игроков. Судья проходил мимо и споткнулся об меня, после чего взял и дал мне красную карточку. За что – я до сих пор не могу понять. Меня это разозлило, я ударил его ногой в пах или в ногу – куда попал, не помню. За это меня и отстранили на год», – рассказал Рахиб.

Спортсмен уточнил, что не считает себя виноватым в этой ситуации.

По словам футболиста, в 2017 году у него был подобный конфликт с судьей, после которого его отстранили от игр. Тогда один из игроков МФК «Баку» нарушил правила, и судья показал ему желтую карточку. Потом нарушение допустил Рахиб, и судья, решив, что это его второе нарушение, показал Рахибу сразу красную карточку. Тогда футболист ударил судью – это произошло уже после игры.

Просмотров всего: 1282

#происшествия #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    7 часов назад

    Драчун....

  • 123.rewq

    123.rewq
    7 часов назад



    «Я сидел на скамейке игроков. Судья проходил мимо и споткнулся об меня, после чего взял и дал мне красную



    Пусть судья спасибо скажет Хотабычу, а то мог бы споткнуться об него и несколько раз упасть на ножичек

  • Сэр

    Сэр
    7 часов назад

    Рафик не уиноват

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    По всему выходит, что он злостный рецидивист. Ещё и дитя из себя корчит, типа ни в чем невиноувен. Чисто ни за что наказали. Ну и что из того, что всякий раз пинал людей скотина.

  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    не пинал по "Фаберже судью" можно было бы опротестовать карточку, а так как быдло себя повел, ОООчень не спортивное поведение.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

Амурский судебный пристав переводил чужие деньги со счетов управления третьим лицам
Происшествия 3

В Благовещенске осудили похитителей автомобильных аккумуляторов и колес
Происшествия 2

В Благовещенске автомобиль допустил двойное нарушение ПДД (видео)
Происшествия

Амурчанин, покупая мини-трактор, отдал 89 тысяч рублей мошенникам