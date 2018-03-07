Игрок, ударивший судью на матче в Благовещенске, назвал причину
С ИА «Амур.инфо» вышел на связь игрок МФК «Баку» Рахиб Гусейнов Исмаил-оглы. Мужчина объяснил, почему его отстранили от матчей по мини-футболу – Рахиб ударил члена судейской бригады во время игры. По словам спортсмена, конфликт спровоцировала несправедливо показанная ему красная карточка.
«Я сидел на скамейке игроков. Судья проходил мимо и споткнулся об меня, после чего взял и дал мне красную карточку. За что – я до сих пор не могу понять. Меня это разозлило, я ударил его ногой в пах или в ногу – куда попал, не помню. За это меня и отстранили на год», – рассказал Рахиб.
Спортсмен уточнил, что не считает себя виноватым в этой ситуации.
По словам футболиста, в 2017 году у него был подобный конфликт с судьей, после которого его отстранили от игр. Тогда один из игроков МФК «Баку» нарушил правила, и судья показал ему желтую карточку. Потом нарушение допустил Рахиб, и судья, решив, что это его второе нарушение, показал Рахибу сразу красную карточку. Тогда футболист ударил судью – это произошло уже после игры.
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