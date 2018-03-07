Главы амурских муниципалитетов получили инструкции на случай ЧС в праздники

Оперативные службы Амурской области перешли в режим повышенной готовности. В правительстве региона составили алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций в предстоящие праздничные выходные.

В правительстве Амурской области провели инструктаж в преддверии весенних мартовских праздничных дней.

С 8 по 11 марта в муниципалитетах заступают на дежурство заместители глав и должностные лица. Их проинструктировал заместитель председателя правительства Алексей Венглинский.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в праздничные дни в регионе ожидается в основном ясная погода с незначительным выпадением снега в отдельных районах. Температура – в пределах среднемноголетних. Опасных и неблагоприятных погодных условий на этот период не прогнозируется.

Исходя из прогноза, на территории области возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах ЖКХ и энергетики, пожарами в жилом секторе, авариями на железнодорожном и автотранспорте, несанкционированный выезд на лед. Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, повысить уровень взаимодействия и сократить время реагирования, в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности разработали алгоритмы действий ответственных дежурных по правительству и муниципальному образованию. Согласно инструкции, особое внимание муниципалитеты должны уделить работе котельных и исправности дизельных электростанций, дежурству аварийно-восстановительных бригад и добровольной пожарной дружины.

В заключительном слове зампред попросил усилить контроль за несовершеннолетними детьми во всех районах области.