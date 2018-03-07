В Селемджинском районе завершили ремонт моста через реку Мын

Фото: пресс-служба областного минтранса

По многочисленным обращениям жителей района, был выполнен ремонт моста.

«В начале января начались ремонтные работы моста, на время ремонта сообщение осуществлялось по временному объезду. На сегодняшний день мост отремонтирован», – рассказал глава Селемджинского района Сергей Анатольевич Капшук.

Объезд будет функционировать до первых признаков верховой воды. С приходом весны мост будет открыт для транспорта и пешеходов, сообщает пресс-служба областного минтранса.