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сегодня, 13:12 0

В Селемджинском районе завершили ремонт моста через реку Мын

В Селемджинском районе завершили ремонт моста через реку Мын
Фото: пресс-служба областного минтранса

На реке Мын Селемджинского района завершили ремонт моста. Он соединяет северную часть района с областным центром, сооружению уже около 40 лет. В 2017 году мост был признан не соответствующим требованиям безопасности дорожного движения.

По многочисленным обращениям жителей района, был выполнен ремонт моста.

«В начале января начались ремонтные работы моста, на время ремонта сообщение осуществлялось по временному объезду. На сегодняшний день мост отремонтирован», – рассказал глава Селемджинского района Сергей Анатольевич Капшук.

Объезд будет функционировать до первых признаков верховой воды. С приходом весны мост будет открыт для транспорта и пешеходов, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#строительство #транспорт

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