В Зее расследуется уголовное дело по управляйке, задолжавшей коммунальщикам

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Управляющая компания в Зее задолжала коммунальщикам около 50 миллионов рублей. С жильцов управляйка регулярно собирала деньги, но до ресурсоснабжающей организации они не доходили. Руководителю предъявлено обвинение, но множество коммунальных проблем остаются нерешенными.

ООО «УК Энергия 3» – в Зее давно записана в проблемные. Еще в конце февраля в зейском офисе компании побывали представители жилинспекции. На месте была диспетчер, а в журнале нашли только заявки, которые организации могли принести доход. Фактически к тому моменту компания не работала уже больше месяца.

фото: zvportal.ru

«УК Энергия 3» действует с мая 2015 года,а уже в 2016 году начались проблемы: полученные с жильцов деньги за коммунальные услуги оседали на их счетах, вместо перевода ресурсоснабжающим организациям. Тревогу ресурсники забили в 2017 году, когда долг приблизился к 30 миллионам. В июле 2017 по факту хищения денежных средств у ресурсоснабжающих организаций Зеи на сумму более 26 миллионов рублей было возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».В феврале 2018 года руководителю управляющей компании было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, по ходатайству органа предварительного следствия директор компании была отстранена от занимаемой должности на период расследования уголовного дела, сообщает надзорный орган – прокуратура Зейского района.

За время расследования долг компании перед коммунальщиками успел вырасти, и на сегодняшний день это почти 50 миллионов рублей. Коммунальщики неоднократно пытались объявить управляйку банкротом. Но благодаря лазейкам в законе, организации удавалось процедуру отсрочить и продолжить получать с жителей деньги за коммунальные услуги. Компания обслуживала в Зее 28 домов – это около 3,5 тысячи потребителей. Осенью 2017 года жильцы некоторых домов решили рассчитываться с коммунальщиками напрямую без посредников. Но управляйка продолжала присылать свои квитанции. Жители обратились в прокуратуру.

«6 февраля 2018 года было возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица. Постановление вместе с материалами было направлено в территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Зеи и Зейскому району. Постановлением начальника территориального от 28 февраля компания признана виновной, и было назначено наказание в виде предупреждения. Прокуратура не согласилась и 5 марта направила в Зейский районный суд протест, так как предупреждение возможно, только если ранее организация не привлекалась к административной ответственности. А данная компания неоднократно, в том числе в течение 2017 года привлекалась к административной ответственности мировым судом за различные правонарушения связанные с ее деятельностью. По данной статье наказание предусмотрено для юрлиц от 20 до 25 тысяч рублей», – прокомментировал прокурор Зейского района Евгений Петров.

Плотно с компанией работала и жилинспекция, которая контролирует порядок расчета с коммунальщиками. За нарушение этого порядка управляйке давались предписания, за неисполнение которых организацию штрафовали.

«С 2017 года ведутся чуть ли не ежемесячные проверки по соблюдению компанией порядка осуществления расчетов с коммунальщиками. На сегодняшний день у этой компании есть несколько неисполненных предписаний, о чем судебный орган вынес решение о привлечении к административной ответственности. И у нас возникли основания для исключения домов находящихся на управлении ООО "УК Энергии 3" из реестра, а это чревато аннулированием лицензии. Но процедура эта длительная и сложная: получить лицензию легко, а забрать ее не так-то просто. По административной ответственности юрлицо было оштрафовано в общей сложности более чем на полмиллиона рублей. Также мы привлекали к административной ответственности директора за нарушение правил предпринимательской деятельности – там более 200 тысяч штрафных санкций. То есть в общей сложности около 700 тысяч рублей», – рассказала Яна Фалько, начальник контрольного отдела государственной жилищной инспекции Амурской области.

По идее средства эти компания должна перечислить в бюджет региона, но это вряд ли произойдет. 19 февраля 2018 года Арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру банкротства-наблюдения, назначен временный управляющий.

Почти все дома, которые обслуживала «УК Энергия 3» уже выбрали другие компании. За коммунальные услуги жильцы этих домов теперь платят напрямую коммунальщикам. Нерешенным пока остается вопрос по январским квитанциям, в которых жителям пяти многоэтажек микрорайона Солнечный прежняя компания необоснованно насчитала за тепло в два раза больше обычного. В самом сложном положении оказались получатели субсидий, которые могут лишиться ее за неуплату выставленного счета. Но и заплатить по нему возможности нет, так как субсидии они получают как малоимущие.

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«Всего по этим домам 230 человек получают субсидию. Но это не значит, что все они одномоментно ее лишатся, так как субсидия оформляется в любой месяц и на полгода. Пока с этой проблемой в администрацию обратились несколько человек. Мы работаем над этой проблемой. Выбрали два направления. Во-первых, хотим связаться с конкурсным управляющим, сможет ли он сделать перерасчет нормальный за январь. Во-вторых, каждый, кто недополучит субсидию, может обратиться в суд и доказывать, что они не по своей вине потеряли субсидию, а по вине управляющей компании. Но второй вариант не желателен, потому что много времени на это уйдет. Здесь явное мошенничество, с этим должны разбираться и следственные органы и жилинспекция», – сообщил Алексей Чайка, и.о. главы администрации Зеи.

В жилинспекции по поводу завышенных январских платежек пытаются провести проверку. Но для этого необходима информация из управляющей компании, которая юридически еще существует, но фактически домом уже не управляет. Поэтому в ведомстве также планируют работать в этом направлении с назначенным судом управляющим.

Уголовное дело расследуется, в полиции подробности не разглашают в интересах следствия.