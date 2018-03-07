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сегодня, 12:14 3

На Зейской ГЭС готовятся к половодью

На Зейской ГЭС готовятся к половодью
Фото пресс-службы Зейской ГЭС

На Зейской гидроэлектростанции идет подготовка к безопасному прохождению половодья 2018 года. В частности, создана паводковая комиссия и утвержден план мероприятий для надежной и безаварийной работы гидроузла.

До начала весеннего половодья специалисты станции, вошедшие в состав комиссии, выполнят осмотр основного и вспомогательного оборудования, а также гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения. Будет проверено наличие необходимых материалов и инструментов. Задача – обеспечить наличие техники, оборудования и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

К началу паводкового периода оперативный персонал станции пройдет дополнительные инструктажи и противоаварийные тренировки. Традиционно подготовка к периоду половодья производится с участием представителей амурского управления МЧС и дальневосточного управления Ростехнадзора.

Одна из задач энергетиков – своевременное оповещение населения через СМИ о начале и ходе половодья. О расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов будут информироваться все заинтересованные организации, сообщает пресс-служба Зейской ГЭС. Специализированная гидрометеорологическая информация будет передаваться территориальным органом Росгидромета.

По инициативе Зейской ГЭС в апреле пройдет ежегодное заседание «круглого стола» по вопросам готовности всех заинтересованных сторон к паводку. Специалисты определят круг задач, возникающих в ходе прохождения ответственного периода, и пути их решения.

По состоянию на 7 марта уровень верхнего бьефа Зейской ГЭС составляет 311,22 метра. В соответствии с решением Амурского бассейнового водного управления, расход воды в нижний бьеф станции ведется через гидроагрегаты в диапазоне 750±100 кубометров в секунду.

С ежедневно обновляемой инфографикой о гидрологических режимах Зейской ГЭС можно знакомиться на сайте zges.rushydro.ru в разделе «Гидрология».

Половодье – один из самых напряженных и ответственных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.

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#энергетика

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    59 минут назад

    К какому половодью? Снега нет, водохранилище голое стоит. Очередной распил баблосов.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    40 минут назад

    foxik62

    К какому половодью? Снега нет, водохранилище голое стоит. Очередной распил баблосов.



    Весеннее половодье - чисто гипотетическая угроза. В данном случае речь идёт о периоде муссонных дождей, который начинается во второй половине лета. Именно по этой причине возникли паводки 2007 и 2013 года. Скорее всего, об этом будет идти речь на ежегодном "круглом столе".

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    23 минуты назад

    Все верно, у нас в регионе не существует понятия весеннее половодье.

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