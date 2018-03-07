В амурских школах пройдет апробация допуска к ОГЭ

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С 2019 года в России для всех девятиклассников введут обязательные испытания для получения допуска к Основному государственному экзамену (ОГЭ). В этом году в амурских школах состоится апробация новой формы аттестации.

«При получении допуска одиннадцатиклассники пишут сочинение и изложение, – сообщили в пресс-слубе областного минобра. – А девятиклассникам предстоит иная форма работы: прочитать текст и пересказать его. На ознакомление с ним будут давать 15 минут. Допуск все ученики проходят в своих школах, без приглашенных комиссий».

Состоится она в апреле 2018 года. Апробация не является обязательной для школьников и проводится для того, чтобы амурчане ознакомились с новой формой допуска и могли лучше к ней подготовиться на следующий, 2019 год.