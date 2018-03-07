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сегодня, 11:33 5

Назван самый популярный возраст для материнства в Приамурье

Назван самый популярный возраст для материнства в Приамурье
Фото: athens.zagranitsa.com

Средний возраст амурских мам составляет 28 лет, однако самый популярный возраст для материнства в Приамурье – 34-35 лет. Согласно данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ, именно у женщин этого возраста в 2017 году родилось больше всего малышей – 818.

Самые молодые мамы проживают в Михайловском и Серышевском районах, их возраст в среднем – 23-25 лет. 267 малышей появились у амурчанок старше 40 лет.

В Амурской области у женщин, получивших родовые сертификаты в 2017 году, появилось на свет 9 293 ребенка.

Как пишет пресс-служба амурского отделения Фонда социального страхования, по сложившейся традиции, мальчиков рождается больше, чем девочек: 4 756 на 4 537. Средний рост новых жителей Приамурья составляет 52,27 сантиметра, а средний вес – 3,30 килограмма. Малышки чаще всего рождаются с параметрами: 52 сантиметра роста и 3,2-3,4 килограмма веса, а малыши – 53 сантиметра и 3,4-3,6 килограмма.

По количеству рождений лидируют первенцы. Так, в 2017 году 3 890 женщин в первый раз испытали радость материнства. Мамами второго ребенка в семье стали 3 401 женщина, третьего – 1 278, а четвертого и более – 616. За год мамами двойняшек стали 108 женщин.

Самым урожайным месяцем в демографическом плане стал март – 861 малыш, но первенцы рождались чаще всего в августе. Младенцы, как выяснилось, предпочитают появляться во вторник.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    10 часов назад

    В Амурской области появилось очень много лиц кавказской национальности, а рожают они каждый год...Спасибо им, спасибо им, спасибо им!

  • Okean555

    Okean555
    9 часов назад

    Да нэзашта, Алыса ;)

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    9 часов назад

    Интересно!

  • oenesterov

    oenesterov
    9 часов назад

    Алиса65

    В Амурской области появилось очень много лиц кавказской национальности, а рожают они каждый год...Спасибо им, спасибо им, спасибо им!



    а в чем собственно проблема? или им Путин и ЕР доплачивает?



  • Allgemeine

    Allgemeine
    8 часов назад

    oenesterovа в чем собственно проблема? или им Путин и ЕР доплачивает?


    Завидует чужому женскому счастью. Такие чжигиты с шыкарным взором орла и не менее шыкарным носом мимо нее проплывают, вай!..

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