Назван самый популярный возраст для материнства в Приамурье

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Средний возраст амурских мам составляет 28 лет, однако самый популярный возраст для материнства в Приамурье – 34-35 лет. Согласно данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ, именно у женщин этого возраста в 2017 году родилось больше всего малышей – 818.

Самые молодые мамы проживают в Михайловском и Серышевском районах, их возраст в среднем – 23-25 лет. 267 малышей появились у амурчанок старше 40 лет.

В Амурской области у женщин, получивших родовые сертификаты в 2017 году, появилось на свет 9 293 ребенка.

Как пишет пресс-служба амурского отделения Фонда социального страхования, по сложившейся традиции, мальчиков рождается больше, чем девочек: 4 756 на 4 537. Средний рост новых жителей Приамурья составляет 52,27 сантиметра, а средний вес – 3,30 килограмма. Малышки чаще всего рождаются с параметрами: 52 сантиметра роста и 3,2-3,4 килограмма веса, а малыши – 53 сантиметра и 3,4-3,6 килограмма.

По количеству рождений лидируют первенцы. Так, в 2017 году 3 890 женщин в первый раз испытали радость материнства. Мамами второго ребенка в семье стали 3 401 женщина, третьего – 1 278, а четвертого и более – 616. За год мамами двойняшек стали 108 женщин.

Самым урожайным месяцем в демографическом плане стал март – 861 малыш, но первенцы рождались чаще всего в августе. Младенцы, как выяснилось, предпочитают появляться во вторник.