Запуск ракеты с Восточного под угрозой: про космодром сняли мультфильм

Создатели мультсериала «Домики» создали выпуск, посвященный космодрому Восточный. Главные герои спешно доставляют на Восточный, до которого «ехать три дня и три ночи», домофон космического корабля по имени Юра и узнают много нового о полетах в космос.

«Домики» – это сериал, выходящий на канале «Карусель». Он показывает вселенную живых домиков. Здесь есть, например, частный домик Вася, многоэтажка Петя, школа Маша и так далее. Главный герой – домик на колесах Гриша. Он путешествует по миру и знакомится с разными удивительными домами: от иглу до Тадж Махала.





В седьмой серии «Домиков» действие переносится на космодром Восточный. Герои доставляют космическому кораблю Юра домофон (телефон домиков), который тот забыл. Они успевают в последний момент – иначе космический корабль на орбите останется без связи. Юра рассказал о том, чем занимается в космосе, а дирижабля Женю приняли учиться в летно-космическую школу.