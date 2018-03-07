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сегодня, 11:24 4

Запуск ракеты с Восточного под угрозой: про космодром сняли мультфильм

Запуск ракеты с Восточного под угрозой: про космодром сняли мультфильм

Создатели мультсериала «Домики» создали выпуск, посвященный космодрому Восточный. Главные герои спешно доставляют на Восточный, до которого «ехать три дня и три ночи», домофон космического корабля по имени Юра и узнают много нового о полетах в космос.

«Домики» – это сериал, выходящий на канале «Карусель». Он показывает вселенную живых домиков. Здесь есть, например, частный домик Вася, многоэтажка Петя, школа Маша и так далее. Главный герой – домик на колесах Гриша. Он путешествует по миру и знакомится с разными удивительными домами: от иглу до Тадж Махала.


В седьмой серии «Домиков» действие переносится на космодром Восточный. Герои доставляют космическому кораблю Юра домофон (телефон домиков), который тот забыл. Они успевают в последний момент – иначе космический корабль на орбите останется без связи. Юра рассказал о том, чем занимается в космосе, а дирижабля Женю приняли учиться в летно-космическую школу.

Просмотров всего: 1700

#дети #космодром #ТВ

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    10 часов назад

    Команде создателей "телепузики" администрация ВВС разрешала "в целях повышения креативности"

    потреблять психоделики в том числе марихуану. Создатели российских мультиков тоже применяют эту практику? Ну как это говорящий дом?

  • Nikodim

    Nikodim
    10 часов назад

    stepan28rus

    Команде создателей "телепузики" администрация ВВС разрешала "в целях повышения креативности" потреблять психоделики в том числе марихуану. Создатели российских мультиков тоже применяют эту практику? Ну как это говорящий дом?



    по этой логике даже страшно представить, что употребляли создатели крокодила Гены и Чебурашки )



  • Nabivachev

    Nabivachev
    10 часов назад

    да хороший мультик.

  • Тундра

    Тундра
    8 часов назад

    Хороший, познавательный мультик.

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