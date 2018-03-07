В Райчихинске разбойник до смерти избил женщину-сторожа

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В Райчихинске суд вынес приговор 32-летнему жителю города. Мужчина признан виновным в разбое и избиении женщины, которая работала сторожем пункта приема металла. Пострадавшая скончалась.

Преступление произошло в Райчихинске. Судом установлено, что в декабре 2016 года мужчина проник в один из пунктов приема металла, чтобы похитить имущество. Там он напал на женщину-сторожа и избил ее. Через 5 дней пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Добычей злоумышленника стало имущество на сумму 183 500 рублей.

В судебном заседании амурчанин признал свою вину частично, отрицая факт избиения сторожа. Однако сторона обвинения предоставила суду достаточно доказательств этого. Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Также с подсудимого взыскали ущерб в пользу пострадавшего предприятия – 136 027 рублей и моральный ущерб в пользу родственника погибшей – 1 миллион рублей, сообщает прокуратура Райчихинска.