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К 8 Марта в благовещенских цветочных салонах делают корабли, дома и колесницы из цветов

К 8 Марта в благовещенских цветочных салонах делают корабли, дома и колесницы из цветов

В благовещенских цветочных салонах в преддверии 8 Марта царит ажиотаж. Помимо традиционных букетов, заказчики проявляют яркую фантазию, заказывая крупные флористические произведения: колесницы, дома и корабли.

На создание таких шедевров уходят десятки разных цветов и экзотических растений. Подготовленные каркасы обклеивают специальной флористической губкой, в которую затем и вставляют цветы. Часто необычные цветочные композиции заказывают организации в качестве декора. Однако, как рассказали в одном из цветочных салонов, к предстоящему празднику им поступил заказ на создание цветочной колесницы, сделанной специально для женщины. Стоимость такого букета не озвучили, но признались, что покупателю он обошелся недешево – в несколько десятков тысяч рублей.

«На оформление колесницы ушло более 300 цветов: хризантемы, ранункулюсы, орхидея цимбидиум, хризантема Сантини, розы пионовидные и кустовые. Плюс около 50 мелких цветок типа гиперикума и плюс экзотика для оформления. Работал над композицией один флорист около 5 часов, и подготовка еще заняла время», – рассказали в цветочном салоне.

В другом салоне заказали сразу две крупные композиции – домик и корабль из цветов. Фото необычных работ не успели сделать ни в одном салоне – настолько велик предпраздничный ажиотаж. По словам флористов 8 Марта у них начинается с первого дня весны, а иногда и с конца февраля, когда поступают большие предпраздничные партии цветов и предварительные заказы. Чаще всего заранее обращаются мужчины старшего и среднего возраста. Молодежь, по словам администраторов, старается делать цветочные покупки онлайн.

«Самыми популярными по-прежнему остаются весенние цветы – тюльпаны. Когда мужчины не знают что дарить они приходят за розами. Дамам красивого возраста дарят хризантемы, хотя сейчас границы уже стираются, и молодым девушкам берут хризантемы, а дамам старшего возраста экзотику – орхидеи или горшечные растения. По оформлению – пленка в сочетании с зеленью гипсофилы, с аспарагусом – это елочка – уже давно в прошлом. С прошлого года большой популярностью пользуется корейское оформление – это матовая пленка и калька, которые не боятся воды. На пике популярности, конечно, эвкалипт. Он вкусно пахнет и придает букету особый шарм», – поделились в одном из салонов.

Также производители поработали над оформлением обычной оберточной бумаги – теперь она может быть разной плотности и с принтами. Кто-то предпочитает монобукеты, просто перевязанные лентой. Цены на оформление начинаются от 150 рублей и выше. По количеству цветов в букетах никаких четких тенденций нет – композиции берутся самые разнообразные. Но, как правило, на своих дамах благовещенские мужчины не экономят. Небольшие букеты-комплименты часто заказывают организации для корпоративных поздравлений.

Цены на предпраздничные цветы в салонах выросли в среднем на 20 %. В одном из цветочных магазинов рассказали, что с учетом подорожания тюльпан голландский стоит 80 рублей, тюльпан премиум, с увеличенным бутоном – 120 рублей, роза 50-сантиметровая – 110 рублей, 60-сантиметровая – 160 рублей, хризантема кустовая – 150 рублей, хризантема одноголовая – 160 рублей, хризантема Антонов с крупным соцветием – 250 рублей, веточка орхидеи со множеством бутонов – 2 000 рублей.

Цены связаны с удорожанием закупочной цены и желанием салонов заработать, признались в одном из них. И не скрывали, что ночью перед 8 Марта цены подрастут еще. Многие салоны, которые до этого не работали круглосуточно, перед праздником переходят на режим работы нон-стоп.

8 Марта в салонах будет не протолкнуться настолько, что в очередях, возможно, придется постоять даже тем, кто сделал покупку заранее.

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#праздники #торговля

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    7 часов назад

    Это праздник цветочных салонов. Вчера тюльпаны были еще по 100 сегодня уже 150 и выше...

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    ну и где орущие -мол а с какого перепугу цветы стали дороже? В голландии кризис цветоводства? Нет..какого хрена поднимают ценник? Не пора ли салонами заингтересоваться антимонопольщикам?

  • Море

    Море
    1 час назад

    Зато какая красотища! Я в прошлом году примерно за месяц заранее в одном из крупных цветочном салоне заказала букеты, один с доставкой по Благе в больницу на 8 марта маме и один на Зею попросила доставить с нашими перекупщиками. 7 марта получила здоровущий букет тюльпанов, который с трудом помещался в ведро. Для меня это был огромный приятный сюрприз, но я представила, как мама в больнице будет искать ведро под такой букетище, позвонила и мне пошли на встречу заменили на 17 роз. Все равно правда вазу пришлось к букету докупить, но я настолько была обескуражена разницей цен. У нас в Щек на эту сумму я смогла бы купить только с 15 тюльпанов и роз штук 7. А вот в этом году началась совсем на не добросовестный салон и очень разочарована. Там деньги важнее сервиса. Салон на автовокзале на евросети

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