В Благовещенске приговорили к колонии водителя за ДТП с пострадавшим

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В Благовещенске состоялся суд над водителем, попавшим в ДТП, в котором серьезно пострадал пассажир. Мужчину приговорили к реальному лишению свободы. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Приговор был вынесен 32-летнему жителю областного центра, ранее судимому. Авария случилась в Благовещенске в мае 2017 года. Суд установил, что мужчина, управляя автомобилем и двигаясь со скоростью не менее 62 километров в час, в районе улицы Трудовой выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. В результате ДТП пассажиру машины был причинен тяжкий вред здоровью. При этом водитель был пьян и не имел права на управление авто.

Суд при назначении наказания водителю учел признание вины и раскаяние в содеянном. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.