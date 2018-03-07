В Белогорске накажут директоров образовательных учреждений за необоснованные траты

Расходование внебюджетных средств, поступающих в образовательные организации Белогорска, глава города взял под жесткий контроль. За необоснованные траты и приобретения директора будут платить из личных средств.

Станислав Мелюков провел рабочее совещание с участием замглавы по социальной политике Галиной Бурмистровой, начальником финуправления Ларисой Синько и председателем комитета по образованию Ириной Губиной. Необоснованность и неоправданность расходов, связанных с материально-технической базой учреждений, обеспечения их хозяйственной деятельности могут стать основанием для возмещения затрат за счет средств руководителей образовательных организаций. Каждый несет персональную ответственность за принятые решения, подчеркнул глава Белогорска.

«Есть расходы в школах и детских садах, которые не подконтрольны никому, кроме директоров этих учреждений. Они самостоятельно занимаются приобретением того, что на их взгляд целесообразно и необходимо. На самом деле, это не всегда так, и такие вещи недопустимы, – отметил он. – Необоснованные затраты, в том числе связанные с завышенными ценами на товары и услуги, вызывают справедливое недовольство родителей. Вольготности директоров в принятии подобных решений быть не должно. Все приобретения должны быть санкционированы и утверждены наблюдательными советами. Общее правило, установленное еще в 2008 году, никто не отменял».

В ходе совещания глава города дал несколько поручений, касающихся ужесточения контроля над расходованием внебюджетных средств. Алгоритм, порядок приобретения любого имущества, форма отчетности будет закреплен нормативно-правовым актом. Начиная с 6 марта текущего года директор образовательной организации Белогорска сможет принимать личные решения о тратах не сумму не более 25 тысяч рублей. Председатель комитета по образованию – не более 100 тысяч. Оценить рациональность затрат свыше 100 тысяч рублей имеет право заместитель главы, курирующий социальную сферу города.

Основная задача, поставленная главой, организовать процесс приобретения образовательными организациями имущества, расходных материалов централизовано, при оптимальном соотношении цены и качества, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Организационную роль в исполнении поручения главы возьмет на себя комитет по образованию. Очевидно, что при массовости приобретения однотипных покупок их стоимость для каждой организации будет гораздо ниже», – отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова.