В матче первенства Благовещенска по мини-футболу игрок ударил судью

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Контрольно-дисциплинарный комитет «Футбольного союза» применил жесткие санкции к игроку МФК «Баку». Причиной стало поведение футболиста: он ударил судью в матче первенства Благовещенска по мини-футболу.

Под санкции попал игрок «Баку» Рахиб Гусейнов Исмаил-оглы. Он ударил члена судейской бригады во время матча открытого первенства столицы Приамурья по мини-футболу (Первая лига) 27 февраля, в котором встречались «Баку» и ФК «Юность».

Футболиста отстранили на один год от участия во всех футбольных и мини-футбольных турнирах и соревнованиях, проводимых под эгидой «Футбольного союза». Решение вступает в силу с 27 февраля 2018 года по 27 февраля 2019 года включительно, сообщается на официальном сайте «Амурского футбольного союза».