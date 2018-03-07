20 миллионов заработала Пугачева на закрытом празднике: обзор прессы

Сколько квартир в собственности у Волочковой; сколько шпионов разоблачила в прошлом году ФСБ; сколько россияне на самом деле отдают государству в виде подоходного налога. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Итак, «Моя Мадонна». В первую очередь начните читать газету с зарисовок, объединенных заголовком «Одна такая». Здесь о каждой героине публикации можно сказать: единственная в профессии. Это и частный детектив Наталья Ермакова, и профессиональная балерина София Голебцова. Это и мастерица по изготовлению рейнстиков Галина Фефёлова, и реставратор книг Елена Шумилова. Не буду перечислять всех, прочтите сами, заодно узнаете, что такое «рейнстик».

Также в номере

Узнав в канун 8 марта, что в Амурской области проживают 8 Март, то есть восемь женщин, носящих имя Марта, сосредоточьтесь на материале, посвященном благовещенской художнице Евгении Намаконовой. Все плоды творческой фантазии Женечки (позволю себе назвать мастера так) жизнерадостны и обаятельны, и я буду рад, если у вас дома появится хоть одна ее работа. И тогда у вас никогда не будет плохого настроения.

В общем, раскрывайте «Мою Мадонну» и окунайтесь в интересные публикации!

Напишут же такое

Что нам приготовил еженедельник «АиФ»? Здесь разъясняют, что будет с зарплатами, жильём и здравоохранением, как сделать жизнь дольше, как модернизировать экономику и как вырваться из бедности. Если сказать коротко, то достаточно прочесть газету, чтобы жизнь наладилась (если она у вас разлажена). Или стала еще лучше, если она и так хороша.

Из «серьёзных» материалов посмотрите на рассуждения экономиста Бунича о том, когда нам ждать нового мирового кризиса. Хотя и старый вроде не закончился.

Вам статья

Плавно переходим к «Аргументам неделi». Пожалуй, обращу ваше внимание на публикацию «Демонтаж патриархата». Здесь о том, что мы, мужики, проморгали тот момент, когда женщины начали прибирать к рукам власть. То есть все эти сексуальные скандалы – не случайны, все эти освоения якобы мужских профессий (в том числе и шпалоукладчика) – логичны: мужиков отжимают на второй план. Странно, отжимать отжимают, и тут же ругаются по поводу нашего лежания на диване. Уж были бы до конца последовательны. Я прав?

Полный абзац

«Комсомольская правда». Здесь вы прочтете о том, как Пугачева заработала за полчаса 20 миллионов рублей. Примадонна спела на торжестве у состоятельных господ. На сцене звезда провела не больше 30 минут и выглядела прекрасно: стройная, моложавая. Сложно поверить, что на сцене порхала 68-летняя дама. «Сцена лечит, а дети молодят!» – говорит Алла Борисовна. Промоутеры рассказали «КП», поскольку артистка редко поёт на корпоративах, то и гонорар у нее выше, чем у других звёзд.

Пишет «Комсомолка» и о том, что Волочкова имеет в собственности 25 квартир стоимостью 244 миллиона рублей. Берем в руки калькулятор. Если Пугачева проработает 12 раз по полчаса, то станет обладателем такого же количества таких же квартир, как и Волочкова. То есть, грубо говоря, за неполный рабочий день… Но едем дальше.

Еще газета сообщает, что наш самый маленький в мире подоходный налог – 13 % – на самом деле туфта: мы отдаем государству не 13, а 50 %! Раскладку этого тезиса вы найдете под рубрикой «Считалка «КП»». И чтобы не завершать обзор на такой, не самой жизнеутверждающей ноте (всё же на носу праздник!), переключусь на что-либо более оптимистичное.

На посошок

И, что называется, на посошок. Должен же я поставить какую-то твёрдую, основательную точку. Может быть, для этого подойдет материал, где говорится о том, что, чем больше женщину гнобят, тем лучше складывается у нее карьера? Пожалуй, воздержусь. Об этом лучше после праздника.

А может, о том, что ФСБ только за прошлый год разоблачила 397 шпионов? Тоже нет – выполняли свою работу, ничего особенного.

Ну тогда остановлюсь на материале о том, кто все-таки главный в семье. А главный в семье – заметьте, это исследование социологов. Так вот, главный в семье…

Впрочем, раскройте газету сами. А то скажете, что я испортил всю интригу.