К пожару на водонапорной башне в Завитинском районе привели работы с открытым огнем

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Прокуратура провела проверку по информации, опубликованной на Амур.инфо о пожаре в водонапорной башне в Завитинском районе. Были установлены обстоятельства происшествия. Выяснилось, что к пожару привели работы с открытым огнем.

Пожар в водонапорной башне, расположенной в селе Антоновка Завитинского района, случился 7 февраля. Горел утеплитель, который оказался поврежден на площади 10 квадратный метров.

Как было установлено в ходе проверки прокуратуры, 7 февраля в 11:50 в ЕДДС Завитинского района поступила информация о том, что в селе Антоновка на водонапорной башне перемерз трубопровод холодного водоснабжения. Из-за этого без водоснабжения остались школа, Завитинский социальный приют для детей и сельская котельная.

В тот же день работы по отогреву трубопровода были завершены, водоснабжение – восстановлено в полном объеме. Однако при проведении работ по отогреву перемерзшей трубы, в нарушение законодательства, применялся открытый огонь. В результате этого и произошло возгорание внутреннего утеплителя в водонапорной башне.

По данному факту начальником ОНД и ПР по Завитинскому и Октябрьскому районам был составлен протокол об административном правонарушении в отношении главы Антоновского сельсовета. Он был привлечен к административной ответственности.

Также установлено, что в нарушение законодательства администрация Антоновского сельсовета ненадлежащим образом содержала муниципальное имущество, из-за чего произошло перемерзание трубопровода.

Прокурор Завитинского района внес в адрес главы Антоновского сельсовета представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных к ответственности. Оно было рассмотрено и удовлетворено, а нарушения – устранены. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Амурской области.