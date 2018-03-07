В Сирии разбился российский самолет Ан-26: погибли 32 человека

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Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

«По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было»,— отметили в Минобороны.

Главная военная прокуратура в связи с авиакатастрофой начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По факту крушения Ан-26 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Его будут вести военные следственные органы СК РФ, сообщает «Москва 24».

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Машина может находиться в воздухе около двух часов и использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до 6 000 метров.

По данным «Коммерсанта», самолеты Ан-26 используются российскими ВКС и Центром по примирению враждующих сторон в Сирии для внутренних перевозок. Обычно с помощью этих машин транспортируют людей, продукты, технику, медикаменты, другие необходимые вещи из провинции в провинцию. Зачастую при взлете и посадке на авиабазе Хмеймим в Сирии Ан-26 прикрываются боевыми вертолетами.

Авиакатастрофа стала крупнейшей в российской военной авиации по количеству жертв после падения Ту-154 около Сочи в декабре 2016 года, когда погибли 92 человека.

Всего, по данным Минобороны и представителей российских региональных властей, потери личного состава ВС РФ в ходе операции в Сирии составили 83 человека, включая события 6 марта.