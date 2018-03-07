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В Сирии разбился российский самолет Ан-26: погибли 32 человека

В Сирии разбился российский самолет Ан-26: погибли 32 человека
Фото: www.kommersant.ru

Во вторник, 6 марта, около 15 часов по московскому времени при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находилось 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

«По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было»,— отметили в Минобороны.

Главная военная прокуратура в связи с авиакатастрофой начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По факту крушения Ан-26 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Его будут вести военные следственные органы СК РФ, сообщает «Москва 24».

Легкий военно-транспортный многоцелевой самолет Ан-26 предназначен для перевозки грузов на малые и средние расстояния. Машина может находиться в воздухе около двух часов и использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высоте до 6 000 метров.

По данным «Коммерсанта», самолеты Ан-26 используются российскими ВКС и Центром по примирению враждующих сторон в Сирии для внутренних перевозок. Обычно с помощью этих машин транспортируют людей, продукты, технику, медикаменты, другие необходимые вещи из провинции в провинцию. Зачастую при взлете и посадке на авиабазе Хмеймим в Сирии Ан-26 прикрываются боевыми вертолетами.

Авиакатастрофа стала крупнейшей в российской военной авиации по количеству жертв после падения Ту-154 около Сочи в декабре 2016 года, когда погибли 92 человека.

Всего, по данным Минобороны и представителей российских региональных властей, потери личного состава ВС РФ в ходе операции в Сирии составили 83 человека, включая события 6 марта.

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#военные #происшествия

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    34 минуты назад

    Очень жаль! Слишком много жизней забрала арабская земля, давно пора выводы делать, но никто ничего. Сам говорил что там будут из наших только летчики и необходимая тех. поддержка, а на деле... Разве нужны нам победы над террором такой дорогой ценой. Нет, такой ценой не нужна.

  • Премио

    Премио
    10 минут назад

    Вообще не понятно что там Россия делает ? Вечно свой ноздри засунет куда не надо! В каждой пробке затычка! В своей стране нищета бардак ! А Вова царь всей руси че хочу то ворочу! Печально что в России нет Президента!!!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    6 минут назад

    какая-то странная победа над игил

  • Владимир 5

    Владимир 5
    4 минуты назад

    кстати а почему вертушки прикрывают ? игил же разбито и сирийцы встречают россиян цветами и улыбками

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