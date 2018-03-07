Золотодобывающее предприятие в Тындинском районе незаконно сбрасывало сточные воды в ручей

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований водного законодательства. По ее результатам выявлены нарушения в деятельности ООО «Амуринвестпроект», которое добывает россыпное золото на территории Тындинского района.

Выяснилось, что при добыче золота предприятие использует для забора воды и сброса сточных вод ручей Малые Валючи без оформления разрешительных документов – договора водопользования и решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Природоохранный прокурор направил в суд заявление о запрете ООО «Амуринвестпроект» пользоваться водным объектом без соответствующего решения и договора водопользования. Решением Тындинского районного суда Амурской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу, сообщает генпрокуратура.