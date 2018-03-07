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сегодня, 08:25 0

Шойгу: дети амурских военнослужащих должны получить места в детсадах до конца весны

Шойгу: дети амурских военнослужащих должны получить места в детсадах до конца весны
Фото: YConsult.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил до конца весны обеспечить местами в детских садах всех детей военнослужащих в Амурской области. Поручение было дано на селекторном совещании в формате видеоконференции во вторник, 6 марта.

Как пишет dv.land, в Амурской области 808 детей из семей военнослужащих посещают детский сад, что составляет 98,4 % этой льготной категории. В очереди состоят 13 детей из села Екатеринославка Октябрьского района. Вопрос с местами в дошкольных учреждениях для них власти планируют решить до 1 августа.

«13 человек — это не такая большая цифра, чтобы растягивать на полгода. Я думаю, вопрос в состоянии решить в течение месяца. Уверен, для этого есть все возможности», — сказал министр обороны, обозначив сроки решения вопроса — до конца весны.

В 2018 году в Амурской области на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет из федерального бюджета выделено более 470 миллионов рублей. На эти средства планируется построить два детских сада и сделать пристройки к четырем дошкольным учреждениям. Всего будет создано 740 дополнительных мест, из которых 360 — для ясельных групп.

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#военные #дети

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