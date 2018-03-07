На модернизацию амурского центра компетенций по стандартам WorldSkills потратят 5 миллионов

В 2018 году центр компетенций по стандартам WorldSkills, расположенный на базе Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, пройдет специальную аккредитацию. Для этого центр модернизируют, на что из областного бюджета выделено 5 миллионов рублей.

Получение аккредитации позволит внедрить в процесс профобучения лучшие мировые стандарты и повысить престиж рабочих профессий среди студентов.

«Главная задача учреждения – подготовка специалистов для высокотехнологичных производств не только Амурской области, но и других регионов Дальнего Востока, обучение педагогических кадров. Кроме того, здесь будет создана тренировочная площадка для подготовки мастеров к участию в чемпионатах рабочих профессий по стандартам WorldSkills», – прокомментировала министр образования и науки Амурской области Ольга Варсанова.

В настоящее время региональное Минобрнауки составляет «дорожную карту» развития центра, формируется перечень необходимого оборудования.

Между тем до 2020 года в Приамурье планируется реализовать целый комплекс мер по модернизации системы профессионального образования. Одно из приоритетных направлений – внедрение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации.

В этом году выпускные испытания с элементами демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills сдавали только студенты Амурского колледжа сервиса и торговли.

«Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным экспертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения, – пояснила заместитель заведующего структурным подразделением по УПР (отделение №3) Лилия Плаксина. – Такой экзамен мы называем "здесь и сейчас". Раньше студенты приходили с уже готовыми работами и защищали их. Однако теперь у выпускников есть шанс продемонстрировать свои практические навыки».

В колледже отмечают, такой подход удобен для потенциальных работодателей. Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала, сообщает областное правительство.