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сегодня, 07:51 6

Россиянам придется ходить в кинотеатры с паспортами

Россиянам придется ходить в кинотеатры с паспортами
Фото: abnews.ru

В российских кинотеатрах и различных зрительных залах будут спрашивать паспорт. Это коснется тех зрителей, которые планируют попасть на спектакль, фильм или другое мероприятие, не предназначенное для несовершеннолетних.

Соответствующие поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», разработанные минкультуры, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как сообщают «Известия» документ также вводит запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с маркировкой «18+» перед началом детских сеансов, если в них содержатся сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань.

Кроме того, Минкультуры предложило смягчить требования к расположению точек распространения запрещенной для детей информации. Речь идет, в том числе, о театрах и кинотеатрах, в которых идут фильмы и постановки возрастной категории «18+». Сейчас, согласно закону, они могут располагаться не менее чем в 100 метрах от границ территории детских организаций. Однако реализовать эту норму на практике невозможно, полагают в министерстве. Действующий запрет «фактически невыполним и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет», говорится в пояснительной записке к проекту. Большинство столичных театров расположены в центре города, так же, как детские библиотеки и школы. Это же касается и книжных магазинов, домов культуры и библиотек, следует из пояснительной записки.

Чтобы решить проблему, Минкультуры предлагает разрешить субъектам сократить расстояние между объектами до 50 метров «с учетом особенностей и плотности застройки» в конкретном населенном пункте. При этом регионы должны сформировать и опубликовать список таких детских организаций.

Просмотров всего: 781

#закон #культура

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    однако порнуху показывать будут

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    2 часа назад

    А в ананасы в есть не надо?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Россиянам придется ходить в кинотеатры в паспортами



    Поразительная стабильность!

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Приходит деда с седой бородой в кино, а ему говорят показать паспорт, забавно однако у депутатиков моск работает, или не работает...

  • янзы

    янзы
    1 час назад

    Дурость какая! А по телевидению такой срам в программах Малахова и Борисова! Что, где, как, в какой позе и т.д.! Это можно без цензуры!!!!

  • Victrix

    Victrix
    33 минуты назад

    янзы

    Дурость какая! А по телевидению такой срам в программах Малахова и Борисова! Что, где, как, в какой позе и т.д.! Это можно без цензуры!!!!



    Включать телевизор, держась рукой за паспорт, это следующая инициатива ГД.

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