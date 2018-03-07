Россиянам придется ходить в кинотеатры с паспортами

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В российских кинотеатрах и различных зрительных залах будут спрашивать паспорт. Это коснется тех зрителей, которые планируют попасть на спектакль, фильм или другое мероприятие, не предназначенное для несовершеннолетних.

Соответствующие поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», разработанные минкультуры, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как сообщают «Известия» документ также вводит запрет на демонстрацию трейлеров к фильмам с маркировкой «18+» перед началом детских сеансов, если в них содержатся сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань.

Кроме того, Минкультуры предложило смягчить требования к расположению точек распространения запрещенной для детей информации. Речь идет, в том числе, о театрах и кинотеатрах, в которых идут фильмы и постановки возрастной категории «18+». Сейчас, согласно закону, они могут располагаться не менее чем в 100 метрах от границ территории детских организаций. Однако реализовать эту норму на практике невозможно, полагают в министерстве. Действующий запрет «фактически невыполним и влечет необходимость снятия с репертуара большинства постановок, идущих на протяжении многих лет», говорится в пояснительной записке к проекту. Большинство столичных театров расположены в центре города, так же, как детские библиотеки и школы. Это же касается и книжных магазинов, домов культуры и библиотек, следует из пояснительной записки.

Чтобы решить проблему, Минкультуры предлагает разрешить субъектам сократить расстояние между объектами до 50 метров «с учетом особенностей и плотности застройки» в конкретном населенном пункте. При этом регионы должны сформировать и опубликовать список таких детских организаций.