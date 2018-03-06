Китайские туристы в России обязаны будут нанимать российских гидов

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Несмотря на увеличение численности гостей из Китая, отечественная туриндустрия фактически оказалась в стороне от прибыльных бизнес-процессов, так как туристический сегмент Поднебесной, как заявляют туроператоры, оказался под властью транснациональной мафии. Представители российской стороны заявляли, что китайский бизнес сначала выкупил гостиницы и места общественного питания в крупных российских городах, затем начал ввозить в Россию собственный туристический автопарк, а потом и сезонных гидов-переводчиков, соответственно, подавляющая часть средств, потраченная китайскими туристами в российских городах, уходила обратно в Поднебесную.

«В Санкт-Петербурге более 300 российских гидов-переводчиков, которые говорят на китайском языке. Мы можем обслужить всех китайских туристов, в том числе в пик сезона, но последние 2−3 года нашим гидам не устроиться на работу. Китайцы массово завозят своих граждан, которые здесь трудятся в течение 2−3-х месяцев и уезжают. Данный наём на работу незаконен», – заявила председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. При этом в самом Китае российских туристов обслуживает местный переводчик, а вся туристическая инфраструктура принадлежит гражданам КНР.

В связи с обращениями туроператоров, Ростуризм рассмотрел «китайский вопрос» на отдельном совещании и подготовил изменения, которые планируется внести в межправительственное Соглашение.

В настоящее время готовится к подписанию новое соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем. Правки в документе коснутся также сокращения числа участников групп туристов с 5 до 3 человек, увеличения срока пребывания в стране с 15 до 21 дня, а также введения электронного документооборота, позволяющего ускорить процесс согласования списков.