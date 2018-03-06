Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость
сегодня, 20:56 7

Китайские туристы в России обязаны будут нанимать российских гидов

Китайские туристы в России обязаны будут нанимать российских гидов
Фото: www.tourprom.ru

Все китайские туристические группы должны будут нанимать российского гида-переводчика. Такие изменения Ростуризм внес в Соглашение между правительствами РФ и КНР, сообщает информагентство EADaily.

Несмотря на увеличение численности гостей из Китая, отечественная туриндустрия фактически оказалась в стороне от прибыльных бизнес-процессов, так как туристический сегмент Поднебесной, как заявляют туроператоры, оказался под властью транснациональной мафии. Представители российской стороны заявляли, что китайский бизнес сначала выкупил гостиницы и места общественного питания в крупных российских городах, затем начал ввозить в Россию собственный туристический автопарк, а потом и сезонных гидов-переводчиков, соответственно, подавляющая часть средств, потраченная китайскими туристами в российских городах, уходила обратно в Поднебесную.

«В Санкт-Петербурге более 300 российских гидов-переводчиков, которые говорят на китайском языке. Мы можем обслужить всех китайских туристов, в том числе в пик сезона, но последние 2−3 года нашим гидам не устроиться на работу. Китайцы массово завозят своих граждан, которые здесь трудятся в течение 2−3-х месяцев и уезжают. Данный наём на работу незаконен», – заявила председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. При этом в самом Китае российских туристов обслуживает местный переводчик, а вся туристическая инфраструктура принадлежит гражданам КНР.

В связи с обращениями туроператоров, Ростуризм рассмотрел «китайский вопрос» на отдельном совещании и подготовил изменения, которые планируется внести в межправительственное Соглашение.

В настоящее время готовится к подписанию новое соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем. Правки в документе коснутся также сокращения числа участников групп туристов с 5 до 3 человек, увеличения срока пребывания в стране с 15 до 21 дня, а также введения электронного документооборота, позволяющего ускорить процесс согласования списков.

Просмотров всего: 257

#Китай #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    59 минут назад

    Правильно,а то и в Китае---китайские гиды,и в России тоже,а наша молодежь учится и остается без работы,давно надо было,это сделать,как только увеличился поток китайских туристов.

  • Beverly

    Beverly
    54 минуты назад

    Ну теперь русские гиды задерут такой ценник, что китайцы перестанут вообще ездить

  • Tehnik

    Tehnik
    50 минут назад

    Теперь с золота откат в 40% будет пилиться по полам между гидами.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    42 минуты назад

    В Греции эта обязаловка давно действует.

    Правда греческий гид нифига не делает, работает русский, а греку денежки отстегивает, за то , что тот лицензию имеет и её где нужно засвечивает.

  • Drulik83

    Drulik83
    39 минут назад

    Будет напоминаеть Таиланд. Там экскурсии без "тайского гида"запрещены.То есть по факту будет 2 гида.Один будет русским и "просто присутствовать " и получать зарплату, второй будет носителем языка и проводить экскурсии ,НО будет "вне закона"

  • Drulik83

    Drulik83
    37 минут назад

    Пока свои мысли пытался сформулировать похожую ситуацию в Греции описАли)))

  • Братеев

    Братеев
    25 минут назад

    граждане всё оплатят

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

У россиянина на пункте пропуска Хэйхэ требовали взятку за возможность вернуться домой

Общество

Приамурье вошло в топ-15 регионов по числу иностранных туристов
Общество 30

Космодром Восточный предложили сделать точкой притяжения туристов со всего мира
Общество 36

На российской стороне возведены три опоры моста через Амур