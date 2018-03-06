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сегодня, 20:37 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске» – амурские фотографы

Гости «Эха Москвы в Благовещенске» – амурские фотографы

В среду, 7 марта, в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят, что и кому представили амурские «ФотоГрафини» в канун 8 Марта. Гости студии – председатель Амурского фотографического общества Станислав Зверев и фотографы Надежда Переверзева и Елена Бирюза.

Ведущие Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#праздники #СМИ

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