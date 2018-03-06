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сегодня, 20:11 0

Правительство выделило более 13 миллиардов рублей на развитие медицины

Правительство выделило более 13 миллиардов рублей на развитие медицины
Фото: pugachevskoevremya.ru

Правительство России выделяет Минздраву 3,43 миллиарда рублей на развитие сельской медицины. Два распоряжения были подписаны 3 марта, а опубликованы на сайте российского правительства во вторник, 6 марта. еще 10 миллиардов направят дооснащение детских поликлиник.

Согласно документу, Минздрав из резервного фонда правительства России 1,23 миллиарда рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населённых пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек.

Еще 2,2 миллиарда выделяют на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек.

Кроме того, из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 10 миллиардов рублей на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями.

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#здоровье #российская власть

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