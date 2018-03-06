Таксист в Благовещенске высадил пассажиров, встав поперек дороги

Фото: www.instagram.com/mreporter_blg/

В соцсетях появилось видео, на котором таксист высаживает пассажиров на проезжей части. При этом он развернул свою машину так, что она перекрыла половину дороги.

Происшествие случилось на улице Шимановского неподалеку от улицы Ленина, рядом с педуниверситетом. Видеорегистратор ехавшей по дороге машины зафиксировал, как автомобиль, вероятно, такси, развернулся и встал поперек проезжей части. Водителю, автору видео, даже пришлось притормозить, так как негде было проехать. Пассажиры такси вышли на проезжую часть, после чего первое авто развернулось и двинулось к перекрестку.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин