Соревнования в амурском селе получили статус межрегиональных

Фото: minsportamur.ru

В субботу, 3 марта, в селе Усть-Нюкжа Тындинского района прошли соревнования по скалолазанию «Вертикальная стена». В них приняли участие 162 спортсмена из восьми населенных пунктов Амурской области и Забайкальского края.

Соревнования проходили в двух дисциплинах – на скорость и на трудность в пяти возрастных категориях. По итогам обеих дисциплин были выявлены победители и призеры.

На турнире доминировали хозяева: 1-е место заняла команда «Пернатые-1» из Усть-Нюкжи, 2-е – «Пернатые-2» также из Усть-Нюкжи. Бронзу завоевали спортсмены из команды «Тында–1», сообщает пресс-служба областного минспорта.