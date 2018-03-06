Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:25 0

Соревнования в амурском селе получили статус межрегиональных

Соревнования в амурском селе получили статус межрегиональных
Фото: minsportamur.ru

В субботу, 3 марта, в селе Усть-Нюкжа Тындинского района прошли соревнования по скалолазанию «Вертикальная стена». В них приняли участие 162 спортсмена из восьми населенных пунктов Амурской области и Забайкальского края.

Соревнования проходили в двух дисциплинах – на скорость и на трудность в пяти возрастных категориях. По итогам обеих дисциплин были выявлены победители и призеры.

На турнире доминировали хозяева: 1-е место заняла команда «Пернатые-1» из Усть-Нюкжи, 2-е – «Пернатые-2» также из Усть-Нюкжи. Бронзу завоевали спортсмены из команды «Тында–1», сообщает пресс-служба областного минспорта.

Просмотров всего: 252

#дети #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 4

Хоккейная команда «Амурские рыси» рискует остаться без места для тренировок
Культура 1

В Приамурье весной ждут знаменитый Московский театр юного зрителя
Происшествия 2

В Благовещенске конфисковали мужские куртки с символикой ЧМ по футболу
Общество 3

Для маленьких жителей Циолковского построили детсад