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сегодня, 18:54 0

Уникальный склад для хранения удобрений построили в Приамурье

Уникальный склад для хранения удобрений построили в Приамурье
Фото: www.phosagro.ru

В Амурской области завершено строительство уникального логистического комплекса для хранения пестицидов и агрохимикатов. Ранее таких специализированных складов в области не было. Компания «Агрохим ДВ» получила статус резидента ТОР «Приамурская» в октябре 2016 года и начала строительство.

Был подобран участок, подходящий по всем параметрам: с экологической и пожарной точки зрения, по строительным нормам. Уже на стадии разработки проекта были заключены договоры предварительного хранения с крупнейшими мировыми брендами по производству химических средств защиты растений. Это BASF, Bayer, DuPont, Syngenta AG.

«В Амурской области, как и во всей России, не было специализированных складов для хранения пестицидов и агрохимикатов. Для этого использовались приспособленные, переделанные помещения, склады сельхозхимии, которые остались с постсоветского времени. А они или совершенно не подходят для этих целей, или подходят по минимальному набору признаков, которые должны иметься у таких помещений», – обосновал необходимость подобного предприятия генеральный директор ООО «Агрохим ДВ» Дмитрий Малышев.

В ТОР «Приамурская» компании выделили пять гектаров под размещение комплекса. Пока используется только половина. На земельном участке размещено два склада – для летнего и зимнего хранения, каждый вместимостью 800 тонн и годовым оборотом до 3 000 тонн. На оставшейся площади в дальнейшем планируется поставить еще девять складов. Кроме того, 30 % от земельного участка будут отданы под озеленение.

Проект имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и экологическую экспертизу. Эти два документа еще на этапе строительства гарантируют, что объект соответствует всем требованиям, которые на сегодняшний день действуют на территории Российской Федерации. Соблюдение экологических норм и правил в проекте составляет около 50 миллионов рублей примерно из 100 миллионов уже потраченных на проект.

Появлению в Амурской области логистического комплекса для хранения пестицидов и агрохимикатов, по словам инвестора, существенно помогли льготы режима территорий опережающего развития, сообщает Минвостокразвития.

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#сельское хозяйство #строительство #экономика

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