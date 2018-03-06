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сегодня, 17:33 0

Работникам «Буреягэсстрой» задолжали более двух миллионов рублей

Работникам «Буреягэсстрой» задолжали более двух миллионов рублей

Администрация АО «Буреягэсстрой» не выплатила заработную плату 28 работникам за три месяца: декабрь 2017 года, январь и февраль 2018 года. Общая сумма задолженности – более 2,1 миллиона рублей.

Прокуратура Благовещенска провела проверку соблюдения трудового законодательства в части оплаты труда в АО «Буреягэсстрой». В результате было установлено, что администрация акционерного общества нарушила требования Трудового кодекса РФ и не выплатила заработную плату 28 работникам за три месяца.

Прокурор города направил в мировой суд заявление о выдаче судебных приказов по взысканию задолженности по заработной плате с АО «Буреягэсстрой» в сумме более 2,1 миллиона рублей, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате работникам предприятия выплачена в полном объеме, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

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