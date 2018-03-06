Парень, склонявший к суициду амурчанку, вел переписку с десятками подростков по всей стране

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Как сообщает Znak.com, недавно Никите Неаронову предъявили новое обвинение. Ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 14-летней школьницы из Челябинска, которую он склонял к суициду. Сейчас парню готовятся предъявить окончательное обвинение по преступлениям в отношении двух жертв, о которых сообщалось ранее, затем отдельно будет возбуждено новое производство – по другим потерпевшим. Об этом рассказал старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР области Дмитрий Ашарин.

Неаронов, первоначально частично признававший вину, сейчас отрицает любую причастность к преступлениям и отказывается от дачи показаний, пользуясь статьей 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя). Пока в его уголовном деле четыре эпизода в отношении двух потерпевших – 14 летней школьницы из Челябинска и ныне 18-летней жительницы Амурской области. В обоих случаях трагедий удалось избежать. Следствие собрало доказательства причастности парня к склонению потерпевших к суицидам, в том числе данные о характерной переписке с девушками в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм» в период зимы-весны 2017 года.

«Сейчас экспертиза установила, что в ходе общения с девочкой из Челябинской области обвиняемый применял методы психического воздействия, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей, – рассказал Дмитрий Ашарин. – У школьницы образовалось психическое расстройство восприятия, выражающееся в усилении суицидальных мыслей. Ей назначено лечение. В связи с этим ему предъявлено обвинение по статье 110 УК РФ в старой редакции ("Доведение до самоубийства") и части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По второй потерпевшей из Амурской области ему вменены два преступных эпизода, но уже в новой редакции статьи о доведении до самоубийства: часть 3 статьи 110.1 УК РФ ("Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства"), часть 2 статьи 110.2 УК РФ ("Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием интернета"). Как только мы получим результаты последней экспертизы, предъявим фигуранту окончательное обвинение и передадим дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. По срокам – две-три недели».

Однако на этом история финансового аналитика не закончится. В отношении него следствие планирует возбудить новое уголовное дело – потерпевшими будут признаны не менее восьми человек. Именно столько подростков уже установлено.

«Во-первых, у него был групповой чат "ВКонтакте", где он вместе с еще одним куратором, жителем Приднестровья, общался с потенциальными потерпевшими, в чате состояло в разное время от пяти до десяти человек, – отметил Дмитрий Ашарин. – Но главные эпизоды общения и склонения к суицидам происходили не в "ВКонтакте", а в "Телеграме". Пока мы нашли 10 человек, двое из них – девочки из первого уголовного дела, еще восьмерых будем признавать потерпевшими. Среди них жители Ростова, Нижнего Новгорода, Москвы, Московской области, Архангельска, есть жители СНГ. Всего в этом чате велась переписка с более чем 40 подростками, но "Телеграм" специфичная соцсеть – не дает отслеживание по IP-адресу, поэтому установить местонахождение потерпевших довольно сложно. Переписка с жертвами изъята, но, даже несмотря на это, парень отрицает причастность к содеянному. Всех жертв он находил в соцсетях, размещая на своих страницах хештеги: "тихий Дом", "Синий кит", "разбуди меня", "F-57"».

Неаронова защищает опытный адвокат из Екатеринбурга. Парень с момента ареста находится в СИЗО. Срок заключения под стражу ему продлен до 27 апреля.