У россиянина на пункте пропуска Хэйхэ требовали взятку за возможность вернуться домой

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Амурский министр Сергей Дмитриенко обратился к властям Хэйхэ. Он попросил разобраться в конфликтной ситуации с участием россиян, случившейся на пункте пропуска в этом городе. Инцидент произошел, когда российские граждане пересекали госграницу.

У одного из туристов потребовали взятку за возможность вернуться домой. У второго – вырвали несколько страниц из заграничного паспорта, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области со ссылкой на амурские СМИ.

«Прошу вас со своей стороны разобраться в ситуации. Мы все понимаем, что на пунктах пропуска и России, и Китая работают люди. Бывает, что некоторые из них перегибают палку. Но наша задача попытаться исключить подобные случаи и организовать максимально комфортное пересечение границы гражданами», – сообщил Сергей Дмитриенко в ходе переговоров с делегацией канцелярии иностранных и миграционных дел Хэйхэ.

Начальник канцелярии Ло Фэй отметил, что об инциденте не слышал и ему очень неприятно, что подобное происходит. О ситуации будут проинформированы соответствующие ведомства, приняты все меры по предотвращению таких происшествий.

«Данные вопросы находятся в ведении государственных контрольных органов, но будем рекомендовать их руководителям провести работу со своими сотрудниками, чтобы избежать конфликтов», – сказал Ло Фэй.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства напоминает, что в случае конфликтных ситуаций, возникающих на территории Хэйхэ, в том числе на пункте пропуска, гражданам России следует обращаться в несколько инстанций. Это Центр по урегулированию обращений иностранных граждан и обеспечению их законных прав и интересов Хэйхэ, телефоны: +86-456-8282475, +86-13100945121; отдел международных связей министерства ВЭСТиП Амурской области, телефон +7 (4162) 22-44-17; Генеральное консульство РФ в Шеньяне, телефоны: +86‑24‑2322‑3927, +86‑24‑2322‑4408; представительство МИД России в Благовещенске, телефон +7 (4162) 53-54-52.