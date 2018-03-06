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сегодня, 17:27 5

У россиянина на пункте пропуска Хэйхэ требовали взятку за возможность вернуться домой

У россиянина на пункте пропуска Хэйхэ требовали взятку за возможность вернуться домой
Фото: vimka.ru

Амурский министр Сергей Дмитриенко обратился к властям Хэйхэ. Он попросил разобраться в конфликтной ситуации с участием россиян, случившейся на пункте пропуска в этом городе. Инцидент произошел, когда российские граждане пересекали госграницу.

У одного из туристов потребовали взятку за возможность вернуться домой. У второго – вырвали несколько страниц из заграничного паспорта, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области со ссылкой на амурские СМИ.

«Прошу вас со своей стороны разобраться в ситуации. Мы все понимаем, что на пунктах пропуска и России, и Китая работают люди. Бывает, что некоторые из них перегибают палку. Но наша задача попытаться исключить подобные случаи и организовать максимально комфортное пересечение границы гражданами», – сообщил Сергей Дмитриенко в ходе переговоров с делегацией канцелярии иностранных и миграционных дел Хэйхэ.

Начальник канцелярии Ло Фэй отметил, что об инциденте не слышал и ему очень неприятно, что подобное происходит. О ситуации будут проинформированы соответствующие ведомства, приняты все меры по предотвращению таких происшествий.

«Данные вопросы находятся в ведении государственных контрольных органов, но будем рекомендовать их руководителям провести работу со своими сотрудниками, чтобы избежать конфликтов», – сказал Ло Фэй.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства напоминает, что в случае конфликтных ситуаций, возникающих на территории Хэйхэ, в том числе на пункте пропуска, гражданам России следует обращаться в несколько инстанций. Это Центр по урегулированию обращений иностранных граждан и обеспечению их законных прав и интересов Хэйхэ, телефоны: +86-456-8282475, +86-13100945121; отдел международных связей министерства ВЭСТиП Амурской области, телефон +7 (4162) 22-44-17; Генеральное консульство РФ в Шеньяне, телефоны: +86‑24‑2322‑3927, +86‑24‑2322‑4408; представительство МИД России в Благовещенске, телефон +7 (4162) 53-54-52.

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#Китай #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    мне кажется все останется на уровне: -Я не слышал...)))), мне жаль.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Наверняка это амурчане деревенские нахамили и получили в ответ такую реакцию. Почему именно они? Почему у всех остальных всё нормально?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Китайские таможенники раньше так часто чудили.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Да деревня наоборот зашуганная , молчит и дрожит, скорее городские хамы

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    у меня так было. выхватили паспорт и сказали, что мол штраф иначе ночью будет хана. давно это было

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