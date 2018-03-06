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сегодня, 18:03 0

В благовещенском доме с ржавой водой проведут экспертизу труб

В благовещенском доме с ржавой водой проведут экспертизу труб

История дома, жильцы которого жалуются на постоянные проблемы с ржавой водой, получила продолжение. Управляющая компания, которая грешила на превышение уровня железа в городской воде, получила результаты анализов. Теперь там собираются проводить дополнительные исследования.

Экспертиза показала, что питьевая вода соответствует нормам. Исследование управляющая компания проводила, чтобы выяснить причины, по которым из кранов дома № 4 на Заводской течет ржавая вода. Из-за цвета жильцы сравнивают жидкость то с фантой, то с борщом. Несмотря на все усилия управляйки – частое промывание засоряющегося нагревателя воды в доме – решить проблему удается ненадолго. Тем более что на время самой очистки воду в доме приходится перекрывать на полдня или на день.

В компании были уверены, что проблема связана с превышением уровня железа в городской воде в целом. Но проведенная экспертиза показала, что это не так. Теперь в компании собираются проводить дополнительные исследования – хотят вырезать и отправить на проверку фрагмент водопроводной трубы. Этим займется специальная подрядная организация. Процедура согласована с застройщиком, рассказали в управляющей компании. Сколько времени понадобится на проведение этой проверки, сказать затруднились.

Возможно, эта экспертиза подтвердит мнение, что при строительстве части новых домов устанавливали трубы водоснабжения не самого высокого качества, которые со временем начинают окисляться и давать характерный осадок.

В городской администрации пояснили, что решение вопроса по качеству воды в доме находится у них на контроле. О своих действиях управляющая компания отчитывается перед городским управлением ЖКХ. В случае отсутствия действий со стороны управляйки соответствующие органы примут меры административного воздействия.

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#ЖКХ #происшествия

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