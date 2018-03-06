В Приамурье издали книгу, посвященную Гамовскому мятежу

Ровно 100 лет назад в Благовещенске произошли трагические события, которые до сих пор называли Гамовским мятежом. Амурские краеведы установили истинную картину происходившего. Книга, изданная «Амурской ярмаркой» тиражом 300 экземпляров, увидит свет уже в марте 2018 года.

Считалось, что войска под предводительством Ивана Гамова восстали против советской власти. Но в последнее десятилетие амурские историки, краеведы и ученые собирают подлинные документы и свидетельства, опровергающие такую точку зрения. Документы и научные статьи собраны в новой книге. Она так и называется – «Благовещенск. Март 1918 года».

Октябрьская революция 1917 года не сильно повлияла на повседневную жизнь купеческого Благовещенска. Люди жили почти привычной жизнью: управляла городом Дума, избранная на демократических выборах. Кстати, в ней было всего два большевика. Порядок охраняли отряды добровольной гражданской милиции. И все же с декабря 1917-го в городе проходили бесконечные митинги и собрания. Реальной власти у Советов рабочих и солдатских депутатов пока не было. Наступил март 1918 года.

«Россия уже попала в руки большевиков. Один только Благовещенск, в котором была горсть казаков под предводительством атамана Гамова, сотня офицеров, мобилизованная интеллигенция, гимназисты и реалисты, гордо решили не сдаваться и жить своей старой, привольной и свободной жизнью. Этот героизм захлебнулся в крови... Даже на всероссийском кровавом полотнище страшного 1918 года трагедия Благовещенска рдеет ярким, багряным пятном», – так писал о событиях в городе дальневосточный публицист Яков Лович.

В те дни с 6 по 13 марта, по предварительным оценкам, в Благовещенске погибли почти 200 военных и около 500 мирных жителей. Среди них известный издатель и поэт Федор Коротаев. Амурские краеведы давно задавались вопросом: что же на самом деле происходило в марте 1918 года?

«Период весны 1918 года имеет особое значение. Когда знакомишься поглубже, на уровне документов, то выясняется, что было далеко не так, как это было подано. И вопрос о Гамовском мятеже – это вопрос вопросов: а был ли он вообще?», – говорит краевед Анатолий Телюк.

6 марта в Благовещенске был сформирован исполком народного совета Амурской области. Военное руководство поручили Ивану Гамову. В то время бывший школьный учитель и депутат Государственной думы был атаманом Амурского казачьего войска. В исполком пригласили и большевиков, но они отказались и направили солдатские наряды в стратегические пункты города. Противостояние началось.

Вооруженный конфликт вышел на улицы. Большевики сформировали штаб в Астрахановке. Их поддержали моряки Амурской военной флотилии. Туда же начали прибывать железнодорожные рабочие и крестьяне. Этим событиям посвящена экспозиция в краеведческом музее.

«Разгром контрреволюционного мятежа» – так трактовались события до недавнего времени. Один из соавторов книги, историк Владимир Абеленцев, считает, что устоявшаяся точка зрения неверна.

«Мы просто стараемся показать, что происходило в то время, как это происходило, чтобы эти мифы уходили в прошлое и мы имели нормальную историю области – такой, какой она была, а не мифологизированную», – объясняет соавтор книги «Благовещенск. Март 1918-го», историк Владимир Абеленцев.

8 марта началось наступление на Астрахановку, но оно было отбито. Затем случилось перемирие, затем – неудавшиеся переговоры. 12 марта большевики начали штурм Благовещенска. Город был практически окружен.

Самые ожесточенные бои проходили в районе вокзала. Офицеры оборонялись от наступавших красноармейцев, но силы были неравны – 13 марта все было кончено: город перешел в руки красных.

В книге, посвященной этим событиям, собраны документы, статьи из газет, воспоминания очевидцев. 11 человек активно работали над изданием в течение двух лет, материалы собирали в течение десятилетия. Теперь самое сложное, как считают создатели книги, – перестроить сознание школьных учителей истории, привыкших за многие годы к официальным точкам зрения.

Но для того и работают краеведы, чтобы восстанавливать историческую справедливость. Благодаря этому изданию почти все точки над i расставлены. Останется только открыть книгу и прочитать.