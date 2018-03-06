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Экологи запустили мобильное приложение к году дальневосточного аиста

Экологи запустили мобильное приложение к году дальневосточного аиста
new.wwf.ru

Дальневосточный аист стал символом 2018 года в Амурском экорегионе. К этому году Всемирный фонд дикой природы подготовил мобильное приложение «Птицы Амура». В нем можно получить интересную информацию о пернатых, узнать новости и принять участие в учетах, отметив на карте встреченную птицу.

В 2018 году, впервые за 13 лет, пройдет масштабный учет дальневосточного аиста в России. Учеты пройдут на всем гнездовом ареале, включая север и основные места зимовок на юге Китайской Народной Республики. Двусторонняя встреча российских и китайских специалистов курирующих учеты состоялась в ноябре в заповеднике «Болоньский». Она была организована по инициативе WWF России и ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Мероприятия года дальневосточного аиста стартовали 2 февраля, в день водно-болотных угодий, состояние которых так важно для поддержания популяций водоплавающих и околоводных птиц. В апреле-мае День аиста будет широко отмечаться на всех особо охраняемых природных территориях юга Дальнего Востока, где эта редкая птица гнездится или останавливается на пролете.

Специально к Году дальневосточного аиста Всемирным фондом дикой природы подготовлено мобильное приложение «Птицы Амура». В нем можно не только получить интересную информацию об околоводных пернатых бассейна Амура, узнать новости и занимательные истории, но и принять участие в «учетах» – отметить на карте встреченную птицу.

Год дальневосточного аиста предполагается закончить научно-практической конференцией в Благовещенске с приглашением специалистов из России, Китая, Японии, США, Кореи и других стран, сообщает сайт «Амурэко».

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#животные #природа

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