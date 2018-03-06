Немного припорошит: прогноз погоды в Амурской области на 7 марта

Фото: WideFon.com

В Амурской области 7 марта установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 2-7 метров в секунду, днём местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура ночью составит 21…26 градусов мороза, местами – минус 31…36. Днем термометры покажут 7…12 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 15…20. В Благовещенске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура днем составит минус 8…10, ночью – минус 21…23, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 411

#погода

распечатать

Екатерина PL