Уроженец Приамурья, напавший на женщин в Забайкалье, уже был судим за убийство

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Появились подробности преступлений уроженца Амурской области Андрея Косова в Забайкалье. Мужчина, который напал на двух женщин, одна из которых не выжила, находился в бегах шесть дней и прятался в колодце.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, сообщает «Забмедиа».

По информации издания, 27-летний Андрей Косов, будучи подростком, отправил на тот свет двух человек. Тогда в силу юного возраста он получил только 10 лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних. Пребывание в местах лишения свободы оказало негативное влияни на Косове.

«Блатной уклад жизни, царящий там, только усилил его потребность в насилии. В результате Косов из маленького звереныша превратился в матерого хищного зверя. Выйдя на волю в 2017 году, он столкнулся с большими финансовыми проблемами: после смерти родителей ему не досталось никакого наследства, плюс к этому родственников и друзей, готовых оказать поддержку, тоже не нашлось. В связи с этим парень пополнил список людей без определенного места жительства», – рассказывает «Забмедиа».

Мужчина решил «погастролировать» по стране. В декабре 2017 года он прибыл в Забайкалье и на время обосновался в одном из коллекторов, расположенных на окраине поселка Атамановка Читинского района. Компанию ему составили местные бомжи. С ними он регулярно побирался на улицах, сдавал металлолом и употреблял спиртное. В какой-то момент мужчина решил раздобыть денег при помощи преступных налетов и «двигаться дальше». Тогда он и напал на двух женщин в Атамановке.

Как сообщало Амур.инфо, Косов был задержан 18 февраля в городе Хилок (нападения произошли 12 февраля). Туда мужчина добрался на электричке из Читы. Информацию о местонахождении преступника полиции сообщила девушка, случайно увидевшая рецидивиста на улице. В ходе задержания злоумышленник не оказывал сопротивления оперативникам и сдался.

Андрею Косову предъявили обвинения по статьям «Умышленное убийство» и «Разбойное нападение» и на время расследования заключили под стражу в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По словам Косова, в Атамановке он совершил только убийство женщины. Сделал это мужчина ради грабежа.

«В похищенной мной женской сумке было больше одной тысячи рублей и наручные часы то ли голубого, то ли зеленого цвета, точно не помню. Остальные золотые и серебряные украшения я нашел на помойке, куда их выкинули, видимо, вместе со старым хламом. Их я сдал в ломбард за семь тысяч рублей. К сегодняшнему дню все эти деньги я уже пропил, у меня на руках осталось только 200 рублей. После нападения на женщину я прятался в колодце на окраине Атамановки. Там я даже вскрыл себе вены. Надеялся, может, сдохну до утра. Я ведь тоже человек-то как бы нормальный, когда трезвый. Водка меня подводит. Если сильно перепил, уже не знаю где что», – заявил на допросе Андрей Косов.