В Шимановске уничтожили санкционные груши из Польши

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Во вторник, 6 марта, в Шимановске обнаружили около 13 килограммов груш из Польши, которые запрещены к ввозу в Россию указом президента Российской Федерации. Нарушение выявили сотрудники областного управления Россельхознадзора совместно с полицией.

Санкционную продукцию обнаружили в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. Это была партия свежих груш весом 12,475 килограмма. Документы, подтверждающие происхождение продукции, отсутствовали, однако на упаковке имелась маркировка с указанием страны происхождения – Республика Польша.

В соответствии с законодательством партию свежих груш изъяли из оборота и уничтожили, сообщает сайт областного управления Россельхознадзора.