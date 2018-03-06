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сегодня, 16:20 7

В Шимановске уничтожили санкционные груши из Польши

В Шимановске уничтожили санкционные груши из Польши
Фото: rsnamur.ru

Во вторник, 6 марта, в Шимановске обнаружили около 13 килограммов груш из Польши, которые запрещены к ввозу в Россию указом президента Российской Федерации. Нарушение выявили сотрудники областного управления Россельхознадзора совместно с полицией.

Санкционную продукцию обнаружили в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. Это была партия свежих груш весом 12,475 килограмма. Документы, подтверждающие происхождение продукции, отсутствовали, однако на упаковке имелась маркировка с указанием страны происхождения – Республика Польша.

В соответствии с законодательством партию свежих груш изъяли из оборота и уничтожили, сообщает сайт областного управления Россельхознадзора.

Просмотров всего: 507

#происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    Правильно сделали, не хрен ввозить то, что нельзя

  • ООШШ

    ООШШ
    5 часов назад

    Да кто бы привез для продажи 13 кг груш из Польши,смешно читать,на бумаге и не то можно написать..

  • Focus

    Focus
    5 часов назад

    идиоты!это ж сколько денег затраченно на их перевозку из Польши на амурскую землю?Им при всем этом Цены просто нет!отдайте суки детям а отписку сделайте согласно требований президента,

  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    Привезли видать больше, 13 кг просто осталось. Правильно сделали, что уничтожили

  • postal

    postal
    5 часов назад

    Focusидиоты!это ж сколько денег затраченно на их перевозку из Польши на амурскую землю?Им при всем этом Цены просто нет!отдайте суки детям а отписку сделайте согласно требований президента,


    А не дай бог отравится кто от такой раздачи,садитесь в тюрьму?

  • Не местный

    Не местный
    4 часа назад

    Надеюсь, перед тем как уничтожать, их хорошенько помыли.

  • Beverly

    Beverly
    47 минут назад

    Идиоты! А вообще это большой грех уничтожать еду, даже в годы войны такого не было, но путинскому режиму пофиг, что 80% эитлей этой страны не могут купить груши и не только.

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