В Благовещенске провели предвыборные учения

Благовещенские полицейские показали, как будут действовать, если выявят нарушения на избирательных участках в день выборов. В областном центре Приамурья состоялись тренировочные учения.

Следить за нарушениями и координировать действия правоохранителей будут на базе городского управления ГО и ЧС. Он аккумулирует информацию с камер видеонаблюдения. Видеокамеры охватывают почти все избирательные участки Благовещенска. Если сотрудники ситуационного центра заметят что-то подозрительное либо им сообщат о нарушении, на место происшествия отправится группа оперативного реагирования.

Жалобы о нарушениях на избирательных участках в ситуационном центре примут с утра до вечера в течение 18 марта. Такие центры в Приамурье работают с 2014 года. Сотрудники полиции следят за ситуацией на избирательных участках с помощью специальных мониторов. Опыт предыдущих избирательных кампаний показал: чаще всего горожане жалуются на подкуп и подвоз избирателей.

«Здравствуйте, примите сообщение. Театральная, 5, в школе № 5 осуществляется подвоз избирателей. Сообщение принято? По результатам сообщите», – такой звонок приняли в ситуационном центре.

По такой легенде сотрудники полиции отработали ситуацию с нарушением избирательного законодательства в день выборов. В учениях приняли участие восемь человек. После вызова из ситуационного центра полицейские оперативно выехали на место предполагаемого нарушения.

На избирательном участке группа быстрого реагирования разберется вместе с председателем участковой избирательной комиссии. 18 марта держать руку на пульсе будут 40 полицейских. По городу станут курсировать 10 экипажей. Вдобавок на каждый участок, а их в Благовещенске около 100, тоже выйдут дежурить правоохранители.

«Мы не замалчиваем эти цифры, если есть какие-то нарушения. Мы знаем, что часто бывают ложные вызовы. Но мы всё равно стараемся реагировать. 10 минут – и мы уже на месте», – говорит председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

В прошлую избирательную кампанию в Благовещенске зафиксировали 80 нарушений. Сообщений о них ждут по номеру: (4162) 52-03-03.