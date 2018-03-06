В Приамурье ждут возвращения краснокнижных птиц

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Меньше чем через две недели – к середине марта – в Амурской области ожидается возвращение краснокнижных дальневосточных аистов. В заказниках идет подготовка к прилету птиц: там установили последние в этом сезоне опоры для гнезд.

По две новые опоры появились в Муравьевском и Березовском заказниках. Места для гнездования аистов готовят охотоведы Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий совместно с экологами АмурСоЭС.

«Первых аистов, как правило, замечают в Архаринском районе, после них прилетают птицы в Ивановский и Константиновский районы. Снега в этом году немного, мелкие водоемы тают быстро, поэтому птицы прокормятся без особого труда. Насекомые их не слишком интересуют, а рыбу и лягушек аисты уже найдут», — рассказал главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира области Дмитрий Худолеев.

В 2017 году в Муравьевском заказнике насчитали 13 жилых гнезд, в Березовском — семь. По мнению специалистов, дальнейший рост популяции сдерживает исключительно «жилищная проблема». К примеру, в Березовском заказнике для краснокнижных птиц хорошая кормовая база и условия, но деревьев, пригодных для постройки гнезд, почти нет. Хотя, по оценкам экологов, здесь без проблем могли бы гнездиться до 30 аистиных семей, против нынешних 7. После установки новых опор специалисты рассчитывают на появление и новых жилых гнезд.

Между тем популяция дальневосточного аиста в Приамурье постепенно растет. В 2016 году специалисты насчитали на территории региона 408 птиц, а в 2017 году их количество приблизилось уже к 600. Во многом это объясняется огромной работой, проделанной за последние годы амурскими охотоведами и экологами, сообщают в Дирекции. Еще в 2009 году в Березовском заказнике при всех его благоприятных для птиц условиях не было ни одной аистиной семьи. Жилые гнезда были вдоль границы заказника, по линии ЛЭП. Это мешало энергетикам и представляло угрозу для жизни самих птиц. После установки на территории заказника искусственных опор аисты начали переселяться в более подходящие места.

Помимо деревянных опор, которые делаются из бревен и устанавливаются с помощью трактора, охотоведы и экологи производят опиловку крон подходящих для этих целей деревьев и ставят железобетонные опоры — таких на территории Муравьевского заказника в прошлом году появилось четыре. Деревянные конструкции и стволы гнездовых деревьев каждую весну обрабатывают противопожарным составом.

2018-й год объявлен экологами годом дальневосточного аиста. Это связано с проведением масштабного учета дальневосточного аиста в России, последняя аистиная перепись была 13 лет назад. На этот раз учеты пройдут на всем гнездовом ареале, включая север Китая, и на основных местах зимовок на юге КНР. Поставлена задача стопроцентной переписи поголовья с фото- и видеоподтверждениями и использованием беспилотников, говорится на сайте Дирекции.