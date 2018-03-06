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сегодня, 15:34 5

Александр Козлов: рост инвестиций в Приамурье составил 148 %

Александр Козлов: рост инвестиций в Приамурье составил 148 %
Фото: amurobl.ru

Александр Козлов рассказал об итогах работы и планах по развитию Амурской области на ближайшие годы на коллегии Минвостокразвития. Он пояснил, что в Приамурье была самая высокая динамика инвестиций – рост за 9 месяцев 2017 года составил 148 %.

Работа коллегии проходила во Владивостоке. Участие в ней приняли полпред в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также главы субъектов Дальнего Востока.

Александр Козлов отметил, что рост промышленного производства составил 102 %. Прирост налоговых доходов за 2017 год – 3,3 миллиарда рублей. Из 18 ТОРов Дальнего Востока в Амурской области работает три с 12 резидентами и объемом инвестиций в размере 50 % совокупного объема в ТОРы Дальнего Востока – это 1,1 триллиона рублей.

«Уже сегодня создано 518 новых рабочих мест, объем инвестиций достиг 68 миллиардов рублей. Хочу отметить, что механизм ТОРов востребован как "большим" так и "малым" инвестором. Пример: "Белхлеб" с инвестициями 18 миллионов рублей и АГПЗ – более 600 миллиардов рублей», – рассказал губернатор.

Для реализации социально-экономического плана развития Свободного до 2025 года планируется реализовать 41 мероприятие на сумму 12,4 миллиарда рублей. На реализацию 30 из них уже выделена единая субсидия в объеме 5,6 миллиарда рублей.

«Город Свободный в 2017 году стал вторым городом Дальнего Востока, который получил свой адресный федеральный план развития, утвержденный правительством Российской Федерации. И единая субсидия в 5,6 миллиарда рублей будет направлена именно на развитие города Свободного», – сказал Александр Галушка.

В Приамурье уже готова проектно-сметная документация на восемь объектов для Свободного, до конца 2018 года будет сделано ПСД еще на 10 объектов.

Александр Козлов обратился к министру РФ по развитию Дальнего Востока Александру Галушке с предложением создать службу единого заказчика, которая будет регулировать процесс строительства и получения субсидий. Также губернатор попросил предусмотреть на законодательном уровне согласование проектно-сметной документации с региональными властями.

Также губернатор Амурской области рассказал на коллегии и ещё об одном крупном проекте по развитию Дальнего Востока – «Дальневосточный гектар».

«Правительством области оказаны меры господдержки 14 получателям дальневосточного гектара. В 2018 году мы планируем оказать поддержку не менее чем 15 гражданам. Лучше тратить средства для обустройства земельного участка, чем на его приобретение. Особое место в этой работе мы уделяем переселенцам-староверам. К нам уже приехали 4 семьи в количестве 15 человек. Сегодня мы формируем для них поселение за счет расширения границ села Бардагон Свободненского района», – пояснил Александр Козлов.

«Уверен, что ни для кого не секрет, что наша жизнь состоит из решений. Мы принимаем их каждый день, каждую минуту. И от того, что мы решим – складывается наша жизнь. Но есть решения такого уровня, которые меняют не только жизнь простого человека, а круто меняют жизнь целых регионов. И именно таким стало решение президента РФ Владимира Путина о том, что приоритет 21-ого века – это Дальний Восток», – заявил Александр Козлов.

«В этом году, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, мы приступили к новому этапу работы – обеспечению комфортных условий для жизни людей в центрах экономического роста. Во всех девяти субъектах Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, проведена работа по отбору и обоснованию необходимой социальной инфраструктуры. Приняты необходимые решения по финансированию. В рамках этого направления в течение 2018-2020 годов на Дальнем Востоке будет построено 199 социальных объектов, в том числе 18 школ, 20 больниц, 11 детских садов, 7 дворцов культуры и центров досуга. Всё это точно здорово», – отметил Юрий Трутнев.

В рамках коллегии Александр Галушка вручил благодарности министерства по развитию Дальнего Востока. От Амурской области благодарности из рук министра получили Ирина Кулагина – директор государственного профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» и Владимир Самохвалов – директор центра охраны здоровья, семьи и репродукции государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница», сообщает пресс-служба областного правительства.

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#губернатор #Дальний Восток #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    5 часов назад

    Читаешь такие миллиарды получены на Дальнем Востоке,а будет ещё в несколько раз больше получено,а сколько всего построят!И удивляешься,какие неблагодарные жители Дальнего Востока и в частности Амурской области,все уезжают и уезжают,от таких перспектив....Вопрос---почему так?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 часа назад

    Они неблагодарные открыто потешаются на Саньком-сынком.Может быть потому что Саня врет? Нет никакого роста. От 0% до 140% можно вырасти за неделю купив станок для изготовления пеноблоков. Зарегистрироваться в ТОР как "пеноблочная корпорация" и выпустив 142 блока.Саня хорошо понял правила игры: Катайся по области,открывай бензоколонки,играй в хоккей...Будь медийной личностью.Выполнять свои прямые обязанности опасно.Финансовые нарушения найдут тогда 100% и посадят если Темнейший добро даст.Поэтому придумывай "хитрые" отчеты..И выступай на совещаниях уверенно.Мне вот интересно..А что губер например Курской губернии врет? У него нет прокладываемой трубы,нет космопорта достижения которого можно в наглую себе присвоить?

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    Рост инвестиций 148%- инфа 146%

  • Плевать

    Плевать
    19 минут назад

    Ох как всё великолепно и красочно, любо братцы, любо. Прочитал, и душа поёт, регион то, гляди как развивается...

    Вы там, "Для реализации социально-экономического плана развития " и "Также губернатор Амурской области рассказал на коллегии и ещё об одном крупном проекте по развитию Дальнего Востока" с небес на землю спуститесь? Вы себя обманываете или за дураков нас держите? Какое развитие, задумайтесь и содрогнитесь. Гниёт область, гниёт и чахнет. И реанимировать надобно не этими пседво-мерами, популистскими речами и враньём статистичным. А правду глагоить, и пусть тебя за эту правду пинают и бьют.

    А на данный момент, в подтверждении сказанного, вот вам, судари чинушные, и читатели-уважаемые, кадр показательный. Диалог выпускников ВУЗа, 5 курс, с пылу с жару. Вот отношение к вашим надеждам и "развитием ДВ"...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    какова ЦЕЛЬ этих вложений? Какое отношение к ним имеет Приамурье? Чо врать то?.. Сколько снимут собственники капитала с того, чтобы должны были МЫ тут осваивать? Почему не сформирован СПРОС под продукцию и не запущены предприятия на деньги правительства области чтобы покрывать спрос государства на продукцию, необходимую для выполнения обязательств перед гражданами, на обеспечение процессов развития? горе-управленцы!.. Все налоги ПРОЖИРАЕМ и спускают их СВОИМ кентам для выполнение заказов на "развитие" невостребованной инфраструктуры!.. В дорожки, мать их, велосипедные!..

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