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сегодня, 15:27 5

Дальневосточным регионам выделят более 600 миллиардов рублей

Дальневосточным регионам выделят более 600 миллиардов рублей
Фото: finance.rambler.ru

Регионам российского Дальнего Востока будет выделено 602 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр по развитию ДФО Александр Галушка, передает «Лайф».

«Сейчас завершается формирование дальневосточных разделов во всех 29 госпрограммах, и мы уже видим, что в ближайшие три года Дальний Восток получит 602 миллиарда рублей из федерального бюджета. То есть плюс 75 миллиардов рублей по отношению к 2015-2017 годам», – заявил Александр Галушка.

По словам министра, за этими цифрами стоят конкретные проекты, реализации которых на Дальнем Востоке ожидали в течение десятилетий. В числе таких проектов – строительство новых электрических сетей на Чукотке, реконструкция аэропортов в Якутске, Хабаровске, Магадане и Благовещенске, строительство новых больниц в Хабаровске, Комсомольске, Магадане и Якутске.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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    5 часов назад

    в ближайшие три года Дальний Восток получит 602 миллиарда рублей из федерального бюджета. То есть плюс 75 миллиардов рублей по отношению к 2015-2017 годам», – заявил Александр Галушка. - А по отношению к Чечне?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    5 часов назад

    А где же нытики? Пока только один, постоянный, тут

  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Да, такие миллиарды выделяются из года в год,всё больше и больше,а неблагодарные люди всё уезжают и уезжают,от таких благ!

  • Sachco

    Sachco
    3 часа назад

    Сколько же дойдет до реальных дел?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    И сколько до реальных тел?

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