Дальневосточным регионам выделят более 600 миллиардов рублей
Регионам российского Дальнего Востока будет выделено 602 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр по развитию ДФО Александр Галушка, передает «Лайф».
«Сейчас завершается формирование дальневосточных разделов во всех 29 госпрограммах, и мы уже видим, что в ближайшие три года Дальний Восток получит 602 миллиарда рублей из федерального бюджета. То есть плюс 75 миллиардов рублей по отношению к 2015-2017 годам», – заявил Александр Галушка.
По словам министра, за этими цифрами стоят конкретные проекты, реализации которых на Дальнем Востоке ожидали в течение десятилетий. В числе таких проектов – строительство новых электрических сетей на Чукотке, реконструкция аэропортов в Якутске, Хабаровске, Магадане и Благовещенске, строительство новых больниц в Хабаровске, Комсомольске, Магадане и Якутске.
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