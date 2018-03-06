Дальневосточным регионам выделят более 600 миллиардов рублей

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«Сейчас завершается формирование дальневосточных разделов во всех 29 госпрограммах, и мы уже видим, что в ближайшие три года Дальний Восток получит 602 миллиарда рублей из федерального бюджета. То есть плюс 75 миллиардов рублей по отношению к 2015-2017 годам», – заявил Александр Галушка.

По словам министра, за этими цифрами стоят конкретные проекты, реализации которых на Дальнем Востоке ожидали в течение десятилетий. В числе таких проектов – строительство новых электрических сетей на Чукотке, реконструкция аэропортов в Якутске, Хабаровске, Магадане и Благовещенске, строительство новых больниц в Хабаровске, Комсомольске, Магадане и Якутске.