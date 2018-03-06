Между жителями Екатеринославки и семьей бывших полицейских разгорелся скандал

В Екатеринославке произошел конфликт между семьей, которая ранее работала в местной полиции, и жителями, снимавшими у них дом. Обе стороны во время разговора с корреспондентом Амур.инфо уверяли, что оппоненты забрали у них личное имущество. В итоге в историю вмешались правоохранительные органы.

Изначально конфликт разгорелся из-за жилого дома. По словам одной из участниц ссоры, Сабины, осенью 2017 года они с мужем и ребенком сняли дом у семьи бывших полицейских, которые в то время перебирались из Приамурья в Якутию. Жить в съемном доме в Екатеринославке семья планировала минимум год, о чем устно и договорилась с арендодателями. Но через несколько месяцев глава семьи нашел работу в Свободном, поэтому решили съезжать.

«Их это не устроило. Супруга приехала из Якутии – злая, естественно. Стала вешать на нас, что мы то испортили, это испортили. Она приписывает, что мы все разломали, двери на кухонном гарнитуре разбухли, и это якобы тоже наша вина, и мы должны заказать новые двери. Выставляла нам счет за царапину на диване. Может, ребенок и поцарапал машинкой, но там простая тахта стоит, а царапинка со спичечную головку. Единственное, был косяк с нашей стороны: мы с ребенком как-то пришли домой и не смогли дверь открыть, пришлось выстеклить форточку, но мы вставили обратно это стекло. Еще ей не понравилось, что мы забрали дрова. Дело в том, что мы покупали свои дрова, и у нас больше чем полмашины ЗИЛа осталось. Я предложила родителям забрать. Она приехала: ни дров, ни угля, поэтому разозлилась. Но с другой стороны, почему я должна ей это оставлять. Мы, когда заехали, нам ничего не оставили», – поделилась Сабина.

По словам девушки, когда они узнали, что едет хозяйка, решили освободить дом и переночевать у родни. В доме оставались детские вещи – Сабина на тот момент только родила второго ребенка – и плазменный телевизор. Девушка говорит, что на следующий день они попытались забрать и то, и другое, но детские вещи удалось вернуть со скандалом, а телевизор увезти так и не смогли.

«Она сказала, что не отдаст телевизор, что у нее в полпятого поезд, и, если к этому времени я не отдам деньги за причиненный дому ущерб, то телевизор свой заберу только осенью, когда она опять приедет. Она уехала в Якутию. Я написала заявление в полицию, мне пришел отказа. Я писала, что она у меня забрала телевизор якобы в счет ущерба. Требовала деньги, в последний раз пять тысяч рублей, а когда мы отказались, забрала у нас телевизор стоимостью 26 тысяч рублей – у меня есть документы на него», – пояснила Сабина.

В возбуждении уголовного дела было отказано. Как говорится в официальном ответе УМВД России по Амурской области: «За отсутствием в действиях собственника жилища состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ "Самоуправство". 3.02.2018 года ответ направлен заявительнице с разъяснением о том, что она может обратиться в суд, так как присутствуют гражданско-правовые отношения».

По словам хозяйки дома Антониды, арендаторы нанесли дому большой ущерб: испортили новый кухонный гарнитур, забрали с собой не принадлежащие им вещи, в том числе дрова. Более того, в момент телефонного разговора, женщина уверяла, что телевизор она отдала, и Сабина на нее клевещет.

«Если бы вы видели, что они там натворили в доме, прожив там три месяца" Это не дом, а хлев натуральный. К примеру, стоит новый абсолютно новый кухонный гарнитур, а двери разъедены от того, что бесконечно текла вода и попадала влага. Есть фото и куча доказательств. Деньги я никакие не требовала, я просила, чтобы они устранили весь ущерб. Сделаны отказные материалы по этому поводу, ситуация бредовая, если честно. Я тоже, как и муж, работала в полиции, но это гражданско-правовые отношения, и это решается в мировом суде. Здесь не усматривается никакого преступления, телевизор они ночью приехали и забрали со скандалами, а сейчас пытаются с меня еще что-то поиметь. Сотрудники полиции все в курсе. Пусть обращается в суд», – рассказала свою версию случившегося хозяйка дома Антонида.

До суда дело дойти не успело. Сабина поделилась, что, когда делом заинтересовались журналисты, на нее вышли представители местной полиции и принесли извинения за бывших коллег. А вскоре ее маме, которая по-прежнему живет в Екатеринославке, привезли и отдали телевизор. Больше никаких претензий девушка ни к кому не имеет.